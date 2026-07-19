Narco política y lavado: Vence plazo para que candidatos declaren gasto de campaña

Según el Cronograma del Tribunal Superior de Justicia Electoral, con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre, este lunes es la fecha límite para que los candidatos a intendentes y concejales remitan sus declaraciones juradas de campaña.

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Se trata de una presentación electrónica, a través sistema SINAFIP, de la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC) por parte de cada candidato oficializado por el Juzgado Electoral de la circunscripción correspondiente.

A los efectos de dar cumplimiento a la presentación, el SINAFIP-CANDIDATOS estará habilitado hasta la media noche de este lunes.

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Posteriormente, todas estas declaraciones juradas serán publicadas en la página web del TSJE el 30 de julio, para que la ciudadanía y las autoridades puedan verificar dichos datos.

Sanciones a candidatos y nucleaciones políticas

Si un candidato u organización política no presenta la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC) al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), se expone a multas económicas, inhabilitación temporal para ocupar cargos públicos y el bloqueo de fondos del subsidio electoral.

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Sin embargo, Christian Ruiz Díaz, Director Financiero del Tribunal Superior de Justicia Electoral, comentó en 2025 que la institución no cuenta con herramientas legales para investigar de dónde sale el dinero de las campañas políticas.

Dijo finalmente que las constantes modificaciones parciales de la ley de financiamiento político generaron un caos legislativo y legal, que es muy difícil de entender.

Por otro lado en 2023, el TSJE y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), cuya cuestionada titular es Liliana Alcaraz, suscribieron un convenio para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y otros hechos punibles.

El objetivo era detectar el dinero que no se declara en las campañas electorales y que podría estar ligado a dinero proveniente del narcotráfico, según explicaron.

Sin embargo, no se hizo público ningún logro de dicho convenio.