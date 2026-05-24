Del Congreso a la Cárcel: ¿quiénes son los 15 senadores y diputados que terminaron tras las rejas?

Erico Galeano (exsenador ANR): Con menos de una semana encarcelado, fue condenado a 13 años de cárcel por asociación criminal y lavado de dinero en el marco del Operativo A Ultranza. Fue protegido por el cartismo y según versiones, el oficialismo le soltó la mano solo por presión de EE.UU.

Enzo Cardozo Jiménez (ex Senador - PLRA): En enero de 2023 el exsenador (2008-2018) y exministro (2012) de Agricultura y Ganadería (MAG) estuvo preso en la cárcel de Cnel. Oviedo, luego tuvo prisión domiciliaria y posteriormente en marzo de ese año fue trasladado a la Prisión Militar de Viñas Cué, donde debía cumplir su pena de 10 años por lesión de confianza y estafa.

Payo Cubas (exSenador Cruzada Nacional). Parlamentario del periodo 2018-2023 fue expulsado del Senado en 2019. En mayo de 2023 fue detenido y remitido a la Agrupación Especializada por dos meses por los disturbios que lideró tras las elecciones generales. El juicio sigue en curso.

Rafael Esquivel “Mbururu (Senador electo de Cruzada Nacional): Electo para el periodo 2023-2028 no llegó a jurar por estar preso. Condenado a dos años por coacción; tiene otra condena de 10 años por instigar invasiones y, en paralelo, sigue el proceso por presunto abuso a una menor.

Silvio Ferreira Fernández (ex Diputado PEN): Ex legislador del periodo 1993-1998, fue ministro de Justicia, condenado en 2010 y pasó cuatro años en la cárcel por el caso “compra de carne” para la población penitenciaria.

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Carlos Soler (exDiputado PPQ-PJ): Ex legislador del 2003-2013 de Patria Querida. Condenado a 4 años de cárcel, cumple su sentencia desde julio de 2025 por integrar un esquema de coimas y sobornos en el INDERT, donde fue gerente.

Juan Carlos Ozorio (exDiputado ANR): Presidente de la Cooperativa San Cristóbal y ex legislador colorado del periodo 2018-2023 forzado a renunciar en 2022 en el marco del operativo A Ultranza Py. Está preso y espera juicio por su presunta implicancia en una red de narcotráfico.

Miguel Cuevas (exDiputado -ANR). Tuvo “permiso” del Congreso para ir preso. Estuvo preso en la Agrupación Especializada desde el 20 de febrero hasta el 25 de setiembre del 2020, fecha en que pasó a cumplir arresto domiciliario y tuvo libertad ambulatoria. En 2023 le fue confirmada la condena a 5 años de cárcel por enriquecimiento ilícito, sin embargo, sigue libre.

“Mi posición es que sentimos que la vara no es la misma para todos. La Justicia no es la misma para todos, por un lado, vemos hoy a un ex senador del Partido Colorado que ha sido condenado, que está cumpliendo una pena, pero por otro lado, vemos a intendentes, ex intendentes, autoridades de otros partidos políticos, donde la Justicia no es tan rigurosa con ellos y lo que necesitamos es que la vara sea la misma para todos”. Santiago Peña

Lea más: Erico Galeano: Peña afirma que la justicia no tiene la misma vara con políticos opositores

Ulises Quintana (Ex Diputado ANR): Tuvo dos “permisos” del Congreso para ir preso. Estuvo encarcelado 21 meses en la cárcel de Viñas Cué en el marco del operativo Berilo. Volvió a la cárcel en febrero de 2026 pero tuvo libertad ambulatoria en abril último.

Efrain Alegre (Exsenador-PLRA): Ex senador del periodo 2008-2013 que renunció al inicio del periodo para asumir como ministro de obras. En febrero de 2021 pasó casi 20 días en la Agrupación Especializada por el caso “Facturas” en la rendición de cuentas del PLRA en la campaña del 2018. Supo aprovechar su encarcelamiento en su campaña electoral. En noviembre de 2025 se anuló su acusación.

Oscar González Daher (Ex Senador ANR): Tras perder su investidura al final del periodo 2013-2018, ofreció su renuncia al periodo 2018-2023 y estuvo preso de setiembre de 2018 a julio de 2019 en la Agrupación especializada. En agosto de 2021 fue condenado a siete años de cárcel, pero en octubre falleció en su domicilio.

Dionisio Chilavert (Exdiputado PLRA): Siendo parlamentario fue condenado en 2003 a 10 años de cárcel por asesinar a su sobrino cuando estaba borracho. En diciembre de 2009, el exparlamentario volvió a ser apresado cuando utilizaba un “permiso especial para salir de la cárcel”.

Enrique González Quintana (ex Senador Unace): Legislador del periodo 1998-2003. Estuvo preso dos años y dos meses en el marco de las represalias por la crisis del Marzo Paraguayo de 1999. Fue electo para el periodo 1998-2003; sin embargo, lo desaforaron en 1999. Fue sobreseído en 2008.

José Francisco Appleyard (exSenador Unace): Legislador del periodo 1998-2003. Estuvo casi 3 años privado de su libertad en el marco de las represalias por la crisis política El marzo Paraguayo de 1999.

Octavio Manuel Gómez (Exsenador ANR). Legislador del periodo 1998-2003 y magnate del transporte público. Tras los sucesos del Marzo Paraguayo de 1999 fue separado del Senado; estuvo privado de su libertad y fue procesado.