Sole Núñez aprieta el acelerador e inicia campaña de “puerta en puerta” en cada barrio

Responsables de su campaña electoral informaron que en cada zona se instalará una carpa con voluntarios para escuchar los reclamos ciudadanos y atenderlos a fin de encontrar soluciones e incorporarlos al programa de gobierno municipal de la candidata.

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Soledad Núñez es la principal candidata de la oposición y enfrenta al aspirante del cartismo, Camilo Pérez (ANR, HC) quien a su vez es respaldado por Horacio Cartes y por el mismo equipo de funcionarios y concejales que mantuvo las irregularidades Oscar “Nenecho” Rodríguez, quien fue forzado a renunciar tras dejar la ciudad en caos y haber malversado fondos para obras en pago de salarios. Actualmente la comuna tiene más de 9.000 funcionarios.

“Vamos a levantar las problemáticas de cada barrio, ganar el 4 de octubre y desde la municipalidad solucionar el caos en el cual está sumida nuestra querida ciudad” puntualizó Núñez.

“Si bien existen numerosos problemas comunes a todos, cada barrio tiene sus desafíos, necesidades y prioridades específicas. Es distinto el problema principal de Zeballos Cue por ejemplo, a los de Barrio Herrera o Barrio Jara, por lo que cada zona hay que atender de manera específica. En mi intendencia, la Municipalidad estará presente en los barrios” manifestó la candidata.

Recorridos serán difundidos en redes

Los organizadores indicaron que las recorridas de los territorios serán agendadas y cada día se difundirán las ubicaciones a través de las redes sociales de la intendentable.

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“Vecino a vecino y puerta a puerta, Sole inicia a paso firme los recorridos en cada territorio, desafiando esfuerzos pero también planteando soluciones”, señalaron.

Desde el equipo de Soledad Núñez, indicaron que este es el trabajo que con la gente y con la voluntad de los vecinos, la llevarán a derrotar a la maquinaria que mantiene el atraso y la ineficiencia de la Intendencia de Asunción.