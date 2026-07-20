¿Qué hizo Leite como embajador? Esto dicen en el Senado

Gustavo Leite volverá oficialmente al Senado este miércoles, día en que prestará nuevamente juramento tras presentar su renuncia como embajador de Paraguay ante los Estados Unidos. Iba a cumplir un año al frente de la Embajada, pero decidió renunciar antes.

Desde la bancada de Honor Colorado, el senador Natalicio Chase defendió el desempeño de Leite y afirmó que fue “un gran embajador”. Sostuvo que la gestión de Leite contribuyó al fortalecimiento de las relaciones entre Paraguay y Estados Unidos, pero no supo precisar qué hizo de manera puntual siendo embajador en Estados Unidos.

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“Fruto de eso es que las relaciones con Estados Unidos se encuentran en tan alto nivel”, expresó. Agregó que Leite fue “un embajador de lujo” porque conoce el lenguaje de la diplomacia y desarrolló gestiones tanto con el Poder Ejecutivo estadounidense como a nivel parlamentario.

Sobre la decisión de regresar al Senado, el legislador afirmó que fue una determinación personal. “Él cree que su ciclo como embajador está completo”, manifestó.

Cancillería solo “colaboró” en caso Cartes

Consultado sobre las versiones que vinculan su nombramiento como Embajador con el posterior levantamiento de las restricciones de visa y sanciones al expresidente Horacio Cartes, Chase evitó profundizar en el tema.

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“Prefiero no hablar de eso”, respondió, aunque sostuvo que ese proceso fue una gestión personal de Cartes junto con su equipo jurídico y no de la diplomacia paraguaya.

Según Chase, la Cancillería solamente colaboró en aclarar lo que calificó como una “injusticia”, pero insistió en que el trámite de la visa “es una gestión personal” del exmandatario.

Filizzola: “Fue un año de turismo diplomático”

Desde la oposición, cuestionan con firmeza el retorno de Leite. El senador Carlos Filizzola (Alianza) cuestionó que haya permanecido menos de un año en Washington y calificó la situación como una decisión “absolutamente irresponsable”.

Argumentó que instalar a un embajador y luego reemplazarlo implica una importante inversión para el Estado, especialmente tratándose de una representación diplomática en un país considerado estratégico para Paraguay. “Este año de turismo diplomático de Leite le va a costar al país centenares de miles de dólares”, afirmó.

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A su criterio, el ahora exembajador tuvo una agenda enfocada más en la política interna del movimiento Honor Colorado que en la representación de los intereses nacionales.

“No veo que haya hecho un trabajo en beneficio del país. Leite hizo política partidaria; ni siquiera partidaria, sino política de su sector interno”, sostuvo.

Filizzola también cuestionó que la agenda del entonces embajador se haya concentrado en un sector del Partido Republicano de Estados Unidos, cuando —según dijo— un representante diplomático debe mantener vínculos con todos los actores políticos, sociales y culturales del país donde está acreditado.

“Paraguay hace de país lacayo”

Filizzola cuestionó además la política exterior del Gobierno de Santiago Peña y sostuvo que el país perdió la independencia que históricamente caracterizó a su diplomacia. Afirmó que Paraguay pasó de mantener una política exterior con voz propia a adoptar una postura subordinada frente a otras potencias.

“Paraguay hace de lacayo, Paraguay hace de Estado vasallo, prácticamente, de otras potencias extranjeras. Paraguay no tiene una voz propia”, expresó.

El senador agregó que el país mantiene relaciones de amistad con naciones como Estados Unidos, Israel y Taiwán, pero sostuvo que la política exterior no puede centrarse únicamente en esos aliados ni subordinarse completamente a sus agendas. Según afirmó, esa situación representa “un momento lamentable” para la diplomacia paraguaya.

También consideró que el eventual nombramiento del actual canciller, Rubén Ramírez Lezcano, como embajador en Estados Unidos no modificaría el rumbo de la política exterior paraguaya.

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¿Cuánto costará el retorno de Leite?

Cada cese de funciones de un embajador residente en el servicio exterior, el Estado debe desembolsar tres salarios por anticipado por término de misión.

Conforme a los datos oficiales de Cancillería, el salario del embajador en EE.UU. es de 9.199 dólares (salario base) más gasto de representación (3.589 dólares). A este monto se le agrega el costo de vida, el cual se calcula de acuerdo a datos de las Naciones Unidas y más gasto de residencia. Se trata de un subsidio para alquiler de la residencia particular del diplomático.

Según los cálculos, el relevo del jefe diplomático costará el contribuyente más de 30.000 dólares.