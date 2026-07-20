Natalicio Chase admite que priorizaron el Mundial antes que el análisis sobre la renegociación del Anexo C

Durante la reunión de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, el legislador liberal Líder Amarilla (PLRA) expresó su preocupación por la falta de reuniones de la comisión y advirtió que se acercan nuevamente los plazos relacionados con el acuerdo temporal alcanzado entre Paraguay y Brasil sobre la tarifa de Itaipú.

“Tenemos que hacer funcionar de vuelta esa comisión para saber y discutir públicamente qué es lo que Paraguay va a negociar, qué le conviene y qué no le conviene al país. Itaipú es una causa nacional y la gente quiere saber”, reclamó Amarilla ante el pleno.

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El parlamentario sostuvo que el Congreso debe asumir un rol más activo en el seguimiento de las negociaciones y lamentó que exista escasa información pública sobre el proceso.

Chase admite que la comisión estuvo paralizada por el Mundial

En respuesta, el presidente de la comisión, Natalicio Chase, reconoció que el organismo permaneció sin actividad y recordó que previamente habían acordado retomar las reuniones una vez concluida la Copa Mundial.

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“Habíamos hablado de eso hace tres reuniones. Quedamos que después del Mundial estaríamos llamando de vuelta a una reunión, o sea, a partir de esta semana”, afirmó Chase.

Con ello, el senador confirmó que la comisión reanudará sus trabajos tras varios meses de inactividad, justamente en un momento en que vuelven a cobrar relevancia las negociaciones entre Paraguay y Brasil sobre el futuro del Anexo C.

Bachi recuerda el fracaso de la comisión bicameral

El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, también intervino para recordar que inicialmente se intentó instalar una comisión bicameral con diputados y senadores, pero la iniciativa fracasó por falta de cuórum.

“El Senado quiso instalar la Bicameral con los Diputados y no hubo cuórum. Entonces quedó funcionando la comisión netamente del Senado y eso es lo que se va a reactivar”, explicó.

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La Comisión Especial de Entes Binacionales fue creada en abril de 2025 luego de que fracasara la instalación de la Comisión Nacional de Revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú por la ausencia masiva de diputados, incluidos legisladores del propio movimiento Honor Colorado.

En aquella oportunidad, el intento impulsado por el entonces presidente del Congreso, Basilio Núñez, quedó sin efecto debido a la disputa sobre quién debía presidir el organismo: los diputados cartistas exigían que el cargo correspondiera a un representante de la Cámara Baja y no a un senador.

Ante la imposibilidad de conformar la instancia bicameral, el Senado decidió crear una comisión exclusivamente integrada por senadores para dar seguimiento a las negociaciones con Brasil sobre el Anexo C del Tratado de Itaipú.

Natalicio Chase fue electo presidente de esa comisión, que ahora volverá a reunirse tras un prolongado período sin actividad.