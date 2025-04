Chase suspendió la primera reunión de la comisión unicameral de anexo “C” de Itaipú, sin explicaciones

Días después de que los diputados cartistas y de otros sectores le hicieran el vacío al presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), y no permitieran instalar la Comisión Nacional de Revisión de Anexo “C” de Itaipú, inmediatamente los senadores instalaron una comisión unicameral para analizar el caso.

Eligieron como presidente al senador Natalicio Chase, actual líder de la bancada cartista. La vicepresidencia está a cargo del senador liberocartista Dionisio Amarilla y como relatoras a Noelia Cabrera (liberocartista) y a Lizarella Valiente (ANR, HC).

Las reuniones ordinarias se habían fijado para los días lunes a las 15:30 y debían ser convocados el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano y el director de Itaipú, Justo Zacarías Irún, en la sala de sesiones del Senado. Sin embargo, la reunión fue suspendida por Chase a tempranas horas.

La senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional (CN), comentó que a tempranas horas del día le informaron de la suspensión de la reunión de la comisión de Entes Binacionales, sin mayores excusas.

Paredes dijo que ya le parecía demasiado bueno que el jueves se instale la comisión y que ya sean citados el director de Itaipú y al canciller. “No me sorprende, y a ellos no les conviene llamar a una reunión porque no tienen excusas y no van a tener cómo explicar la situación en la que está Paraguay”, dijo la parlamentaria.

En el mismo sentido, dijo que ellos deberían explicar por qué, supuestamente, le conviene al Paraguay suspender las negociación de la revisión del Anexo “C”. “Al Paraguay no le conviene en lo absoluto suspender las negociaciones, más que nunca se tiene que llevar adelante, en condiciones favorables al Paraguay, que es dueño del 50% de la energía y eso no tienen manera de cómo llevar adelante ninguna discusión”, indicó.

La comisión está integrada por los senadores cartistas Hernán Rivas (ANR, HC); Javier Zacarías Irún, Chase; los colorados independientes Arnaldo Samaniego, Óscar Salomón y Colym Soroka, Dionisio Amarilla (liberocartista) y Celeste Amarilla (PLRA). Los demás integrantes son los cartistas Erico Galeano, Juan C. “Nano” Galaverna, Lizarella Valiente, Zenaida Delgado y Pedro Díaz Verón.

Completan la comisión por el Parlasur Yolanda Paredes (CN) y Noelia Cabrera (liberocartista).