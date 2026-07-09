EE.UU.: Bachi Nuñez confirma que Gustavo Leite retorna al Senado

El senador Basilio “Bachi” Nuñez (ANR-HC), presidente del Congreso Nacional, confirmó que el embajador paraguayo en Estados Unidos de América (EE.UU.) Gustavo Leite, retornará este miércoles 22 de julio, a su banca en el Senado, tras su renuncia al cargo diplomático que accedió a mediados del 2025. Con esta movida, deberá dejar su curul el senador suplente Carlos Liseras (colorado cartista), quien llamativamente pidió permiso de su cargo como miembro en la Conajzar.

“Yo hablé con el senador Leite, el embajador actual. Él vuelve. Él vuelve, va a ser un senador más”, expresó hoy Basilio Núñez, en diálogo con periodistas en la sede de la Cámara Alta.

Consultado sobre la brevedad de la gestión del Leite y los motivos de su salida como representante diplomático ante la Administración Donald Trump, el titular del Senado contestó que desconoce. “Creo que él va a hacer un informe cuando asuma su mandato. La gestión que tuvo también”, aseveró.

Núñez dijo que el embajador saliente en EE.UU. tuvo “en poco tiempo una gestión muy interesante”. “Pero es una decisión. Creo que aparte de la decisión política está su decisión familiar también”, manifestó el presidente del Congreso.

Liseras debe dejar el curul

Al retornar el senador colorado cartista Gustavo Leite a la Cámara Baja, debe dejar su curul el legislador suplente Carlos Liseras (ANR-HC), quien llamativamente pidió permiso de su cargo de miembro de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).

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La presencia de Liseras fue calificada de inconstitucional por el exconvencional y exsenador Hugo Estigarribia, entre otros críticos.

En marzo pasado, Leite comunicó al presidente de la República, Santiago Peña, que dimitirá de su cargo diplomático en Washington DC, misión que asumió formalmente hace apenas un año. El diplomático estimó que la conclusión de su representación ante la Casa Blanca sería este mes de julio, en plena Copa del Mundo de la FIFA.

El anuncio causó sorpresa, atendiendo a que Leite no tenía ni un año en el cargo ante la administración de Donald Trump. El exministro de Industria y Comercio en el gobierno de Horacio Cartes es senador colorado cartista con permiso.

“Olor a coima”

El relevo en la Embajada en EE.UU. fue tras las polémicas declaraciones de Gustavo Leite, quien encendió la interna en el oficialismo a inicios de abril pasado cuando dio su polémica frase de “olor a coima”.

El senador colorado cartista con permiso lanzó una serie de críticas hacia el entonces ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos. También aprovechó para mencionar que durante el gobierno de Horacio Cartes “no había ni olor a coima”.

Leite también alegó que algunos empresarios y proveedores supuestamente, hasta ahora le mencionan que durante el Gobierno del expresidente Horacio Cartes (2013 - 2018) “no había ni olor a coima” y tampoco “no nos rompían las bolas”.

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¿Qué dijo el embajador?

“Apenas le comunique efectivamente mi fecha de regreso al Presidente (Santiago Peña), les haré saber, y seguramente será público; no hay secretos. El Presidente ya fue comunicado en marzo pasado, por mí mismo, que deseo regresar al Senado durante el mes de julio. Mientras, seguiré trabajando en los temas que me ocupan. No puedo ni debo inmiscuirme en la selección o sugerencia de un sucesor. Eso es algo privativo del Ejecutivo”.

Así respondió en su momento, ante la consulta de ABC, el embajador saliente Gustavo Leite.

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No cumplió un año en el cargo

El 25 de julio del 2025, Gustavo Leite obtuvo el acuerdo constitucional del Senado para asumir el cargo de embajador ante la administración de Donald Trump.

Luego, el 7 de setiembre de ese año, Leite presentó sus cartas credenciales ante el presidente Trump, con lo cual quedó oficialmente acreditado ante la Casa Blanca.

Leite forma parte del denominado cupo político. Es decir, no forma parte del escalafón diplomático.

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¿Quién será su sucesor en Washington?

En círculos políticos se habla con insistencia de que el actual ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, renunciará al cargo y será nominado para asumir la Embajada en EE.UU.

En su reemplazo en la Cancillería iría el actual asesor jurídico de la Presidencia, Roberto “Ilo” Moreno Rodríguez. El abogado y exprocurador, es hijo del excanciller nacional José Antonio Moreno Ruffinelli y nieto del exembajador José Antonio Moreno González.

Roberto Moreno Rodríguez (izq.), actual asesor jurídico de la Presidencia.

Tirón de orejas

El canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, convocó el viernes 10 de abril al embajador Leite, para “expresarle su disgusto por sus últimas declaraciones” y recordarle que como diplomático, ”está obligado a mantener una conducta acorde a sus funciones". El senador con permiso se disculpó y asegura que se extralimitó.

Según la información oficial, Ramírez Lezcano le “señaló que la normativa que regula el Servicio Diplomático y Consular, establece muy claramente que manifestaciones como las que hizo a los medios no corresponden”.

El canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano convocó en su momento al embajador Gustavo Leite para expresar su malestar por sus polémicas declaraciones contra el gobierno de Peña.

“Además, le dejó en claro que situaciones de este tipo no deberían repetirse; a fin de mantener el correcto funcionamiento institucional”, refiere el comunicado.

Finalmente, Leite, de acuerdo al reporte, “admitió que cometió un error y que se extralimitó. Expresó que de ahora en más tendrá una conducta acorde a su condición de representante de nuestro país en el exterior”.

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¿Qué dice la ley?

No es la primera vez que el embajador Gustavo Leite emite declaraciones que por su investidura, están vedadas. El año pasado, a pocos días de asumir su cargo en Washington DC, acudió a la sede de la ANR para dar una charla partidaria. ¿Pero qué dispone la ley diplomática?

La Ley Nº 6935/2022, que regula el Servicio Diplomático y Consular, así como el Servicio Administrativo y Técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, refiere en el apartado de “De los Deberes, Prohibiciones y Derechos”, artículo 42, lo siguiente: “Los funcionarios del Servicio Diplomático y Consular deberán lealtad únicamente a la República y a sus instituciones, a las que están obligados a servir con independencia de personas, grupos políticos o partidos. En tal sentido, ajustarán sus actos al ordenamiento jurídico nacional y a las instrucciones y directivas que se les impartan dentro del orden jerárquico al que pertenecen. En sus relaciones con autoridades o representantes extranjeros y de organismos internacionales, observarán también las normas del derecho internacional y los usos y prácticas diplomáticas generalmente reconocidas”.

En tanto, el artículo 46, indica: “Los funcionarios del Servicio Diplomático y Consular, en cuanto fuere aplicable, deberán abstenerse, inciso k) Ejercer cualquier tipo de actividad proselitista de carácter político-partidario en el desempeño de sus funciones”.

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La situación de Liseras

En abril pasado, el senador suplente Carlos Liseras salió al paso de los cuestionamientos sobre la supuesta inconstitucionalidad de su incorporación al Congreso y negó que su situación como funcionario con permiso especial colisione con la Constitución Nacional.

En una extensa defensa, el legislador aseguró que su caso se ajusta a la Ley 7445 de la Función Pública y sostuvo que no existe incompatibilidad alguna con su rol parlamentario.

Liseras explicó que actualmente cuenta con un permiso especial sin goce de sueldo en la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), lo que -según afirmó- lo habilita plenamente para ejercer como senador.

“Yo estoy con un permiso especial como establece la ley, sin goce de sueldo. Por lo tanto, no colisiona con el artículo constitucional, estoy percibiendo solamente el sueldo de senador de la Nación en forma transitoria”, sostuvo.

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El parlamentario argumentó que la Ley 7445 de la Función Pública reglamenta el artículo 196 de la Constitución Nacional, que establece las incompatibilidades para el ejercicio de cargos públicos.

Según indicó, el artículo 29 inciso D de dicha normativa contempla expresamente los permisos para ocupar cargos legislativos o de conducción política sin percibir doble remuneración.