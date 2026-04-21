Alto Costo: Leite no durará un año en el cargo de embajador en EE.UU.

Este lunes último, el embajador paraguayo en Estados Unidos de América, Gustavo Leite, comunicó que dejará el cargo a menos de un año de su nombramiento. El anuncio se da un en contexto de fuertes críticas del diplomático al gobierno de Santiago Peña con denuncias de “olor a coima”. Leite informó que retomará su banca en el Senado en los primeros días de julio.

“Aclararé por única vez, gracias por entender. En fecha lunes 23 de marzo a las 16 horas, antes de Semana Santa, he comunicado al presidente Santiago Peña la decisión de volver al país y ocupar mi banca en el Senado de la Nación”, posteó Leite, este lunes en redes sociales.

Leite, en su posteo, no refirió la fecha exacta de retorno al país para asumir su banca en el Senado y solo indicó que a inicios de julio. El senador colorado cartista dijo que su “prioridad es dejar encaminada toda la agenda bilateral que está a mi cargo”. Agregó que “responsablemente” se dedicará a la coordinación de la asistencia de los compatriotas al Mundial de Fútbol de la FIFA que iniciará el 11 de junio y culmina al 19 de julio.

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“Olor a coima”

Leite encendió la interna en el oficialismo a inicios de abril pasado cuándo dio su polémica frase de “olor a coima”. El senador colorado cartista con permiso lanzó una serie de críticas hacia el exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos. También aprovechó para mencionar que durante el gobierno de Horacio Cartes (HC) “no había ni olor a coima”.

Leite también alegó algunos empresarios y proveedores supuestamente hasta ahora le mencionan que durante el Gobierno del expresidente Horacio Cartes (2013 - 2018) “no había ni olor a coima” y tampoco “no nos rompían las bolas”.

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No duró un año

El 25 de julio del 2025, Gustavo Leite obtuvo el acuerdo constitucional del Senado para asumir el cargo de embajador ante la administración Donald Trump.

Luego, el 7 de setiembre de ese año, Leite presentó sus cartas credenciales ante el presidente Trump, con lo cual quedó oficialmente acreditado ante la Casa Blanca.

Leite forma parte del denominado cupo político. Es decir, no forma parte del escalafón diplomático.

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Costo

Cada cese de funciones de un embajador residente en el servicio exterior, el Estado debe desembolsar tres salarios por anticipado por término de misión. El salario base de un embajadores de US$ 9.199, más gastos de representación, dependiendo del país.

Conforme a la tabla de salarios en la Cancillería, el salario del embajador en EE.UU. es de 9.199 dólares (salario base) más gasto de representación (3.589 dólares). A este monto se le agrega el costo de vida, el cual se calcula de acuerdo a datos de las Naciones Unidas y más gasto de residencia. Se trata de un subsidio para alquiler de la residencia particular del diplomático.

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¿Qué dice la ley?

El artículo 59 de la Ley del Servicio Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay Nº 6935/2022 establece que, en caso de rotación, el funcionario destinado a prestar servicios en el exterior o que regrese al país por término demisión recibirá los pasajes que le correspondan a él y a su familia.

Además, el funcionario recibirá, para gastos de instalación y viático, el importe correspondiente a 2 (dos) meses de sueldo en el caso de ser soltero sin hijos y de 3 (tres) de meses de sueldo si viajara con su familia, y “en los siguientes casos: estado civil casado; madre o padre soltero, viudo o divorciado con la tenencia legal de los hijos o tener a sus padres a cargo, que demostrara suficientemente, ante las autoridades competentes, dicha situación”.

Por ejemplo, un embajador (el rango más alto del escalafón) que debe retornar al país o enviar a uno que irá a asumir sus nuevas funciones en algún destino del exterior cuesta US$ 27.597 (equivale a 3 salarios de US$ 9.199) si es casado y US$ 18.398 (2 salarios de US$ 9.199), si es soltero.

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Viene a activar en política

El senador Derlis Maidana (ANR-HC) fue consultado hoy sobre el anuncio de su colega Leite. Dijo que el embajador saliente quiere volver a candidatarse al Senado de la Nación en el 2028.

“También quiere para venir a abocarse también a los próximos comicios, a las internas generales municipales y también ya mirando las internas del 2027. Entonces me parece que por ahí va la mano de la vuelta de Gustavo Leite”, expresó Maidana, quien suena como posible precandidato a vicepresidente de la República por Honor Colorado.