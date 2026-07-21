Asunción urge cambios y embellecerse, dice Capasu a Camilo

La reunión entre las autoridades de la Capasu y el intendentable colorado cartista se realizó en el marco de las consultas que el gremio hace a los principales candidatos.

Semanas atrás la Capasu urgió a Soledad Nuñez, candidata a la intendencia de Asunción por la alianza opositora, desde mejorar la recolección de residuos y el programa de fumigación hasta previsibilidad para realizar inversiones y obras, evidenciando las falencias actuales que dejan Oscar “Nenecho” Rodríguez y Luis Bello, ambos del cartismo al igual que Camilo Pérez.

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El titular de la Capasu, Gustavo Lezcano, al término del encuentro, dijo que el proyecto de Pérez es “muy interesante para el cambio realmente que necesita Asunción”.

Agregó que el gremio también estaba “a la entera disposición” de Camilo para que junto con el sector privado y el sector público “podamos embellecer de vuelta y generar esa dinámica comercial que necesita la ciudad de Asunción para que todos asuncenos puedan seguir creciendo y tengan siempre un servicio de calidad de parte de los supermercados y de parte de la gente”.

A su turno, Camilo destacó que la recuperación de Asunción requiere de una alianza estratégica entre el municipio y quienes generan empleo, inversión y desarrollo.

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“Nuestro compromiso es construir una Municipalidad que escuche, que dialogue y que resuelva. Vamos a eliminar trabas innecesarias, transparentar los procesos, reducir la burocracia y trabajar de manera permanente con los gremios para que Asunción vuelva a ser una ciudad competitiva, ordenada y atractiva para invertir”, afirmó.