COPACO: Ni cartistas se animan a dictaminar dudoso plan de “canilla libre” para reubicar funcionarios

El proyecto de ley “que autoriza la transferencia laboral excepcional del personal de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima, COPACO S.A, a instituciones del Estado”, hasta ahora no cuenta con dictamen, pese a que -entre otras- ayer figuraba en el orden del dia de la Comisión de Cuentas y Control.

El controvertido y riesgoso proyecto, ya que podría habilitar a que políticos tengan “cheque en blanco” y “canilla libre” para que -en vez de echar a funcionarios que no cumplen funciones claras en un ente al borde de la quiebra, los reubiquen sin concurso en otras instituciones estatales.

La discrecionalidad que pretende otorgar esta ley podría habilitar un “negocio redondo” para los políticos, que fácilmente podrían -por lo bajo- ejercer como “representantes” u operadores para la reubicación de los funcionarios en otros entes.

El citado proyecto de ley presentado por el diputado cartista José Rodríguez plantea una total discrecionalidad y contraviene, a la recientemente promulgada Ley Nº 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil, al pretender puentear la obligación ineludible del concurso para el acceso a cargos públicos.

“La transferencia prevista en la presente ley no será considerada nuevo ingreso a la función pública y, en consecuencia, no requerirá concurso público de oposición, por tratarse de un mecanismo específico de movilidad laboral autorizado por esta ley especial", señala parte del proyecto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta ley a medida, para colmo establece que “los funcionarios trasladados mantendrán sus derechos y obligaciones laborales, antigüedad, aportes y demás condiciones reconocidas conforme a su relación laboral actual", consumando una condición de privilegio única.

El riesgo de aprobación de este proyecto sigue muy latente, ya que hace unas semanas fue incluido en el orden del día, pero no se llegó a tratar simplemente por falta de quórum.