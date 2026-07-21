Diputado pedirá informes sobre depósitos de dinero del IPS a Ueno Bank

El liberal Miguel Martínez presentó ayer en mesa de entrada de la Cámara de Diputados un pedido de informe en donde solicita datos detallados para conocer la situación del Instituto de Previsión Social sobre la colocación de dinero en el banco Ueno Bank, vinculado al Grupo Vázquez SAE (presidido por Federico Miguel Vázquez) y con el cual el presidente Santiago Peña tenía relación societaria en Ueno Holding Saeca.

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“Como diputado, es obligación fiscalizar el resguardo del patrimonio de los asegurados y garantizar la transparencia administrativa en el uso de los fondos previsionales”, justificó el diputado Martínez.

El documento, que tiene fecha de entrada el 20 de julio y debe tener ingreso oficial a la sesión de hoy para su tratamiento o rechazo, solicita los siguientes datos:

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Monto total de fondos del IPS depositados actualmente en Ueno Bank

Causa técnica del exceso sobre el límite legal del 10% (Ley 7235).

Cronograma de retiro o reubicación de los fondos excedentes.

Criterios utilizados para la selección de Ueno Bank como entidad depositaria.

Identificación de los responsables administrativos del incumplimiento detectado.

Recordemos que en plena sesión del Consejo de Administración, el IPS anunció el retiro de sus depósitos a la vista de Ueno para cumplir con los topes legales.

Sin embargo, los datos sugieren que todo quedó en el discurso debido a que los documentos oficiales no especifican las instituciones de origen y la previsional mantiene sus informes desactualizados (el último disponible corresponde a abril pasado).

Si el corporativismo cartista, que suele bloquear los pedidos que “incomodan al poder”, permite el tratamiento de este pedido el IPS tiene quince días hábiles para remitir los documentos a la Cámara Baja.