Copamiento cartista: usan IPS como “vaca lechera” para sus negocios, advierte Raúl Benítez

El diputado opositor Raúl Benítez (Independiente) dijo que la admisión por parte del presidente del Congreso, senador cartista Basilio “Bachi” Núñez de que ahora pretende copar también la Contraloría General de la República (CGR), borrando a la oposición hasta del cargo de la subcontraloría, es parte del plan del cartismo para lograr la impunidad absoluta y seguir haciendo del IPS y del Estado la fuente de sus negocios particulares.

“Hoy el Instituto de Previsión Social es la vaca lechera de este gobierno para los negocios que ellos pretenden, Es evidente que en ese negocio están vinculados los intereses del presidente de la República (Santiago Peña), que tuvo -entre comillas- lazos con este banco (Ueno), y que encima, después no puede explicar su patrimonio. O sea, que todo está como conectado y enlazado", dijo Benítez.

Remarcó que mientras los cartista se enfocan en IPS como su “negocio”, nada están haciendo para resolver la grave advertencia que hizo el presidente de la previsional, Isaías Fretes, la semana pasada, de que si no solucionan las limitaciones vía decreto del Ejecutivo para realizar licitaciones urgentes, el déficit de medicamentos, insumos y servicios será más catastrófico tras este fin de mes.

“El IPS es visto como simplemente una cartera de negocios. Ahí no importan los medicamentos, no importa el futuro de los asegurados. No es ese el foco del de la mayoría cartista", remarcó Benítez.

Todo está conectado

El diputado opositor afirmó que todo en este gobierno está conectado, por una parte el copamiento de las instituciones y por el otro, los negocios del poder que encuentran campo fértil para prosperar en la impunidad que tienen garantizada.

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“En ese plan de debilidad institucional se han aprobado leyes para favorecer un banco, se ha creado una normativa IPS para favorecer a un banco y que otra vez, después se viola alegremente y no pasa absolutamente nada”, mencionó.

Esto hace referencia a que recientemente el IPS y la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones se vieron obligados a admitir que la previsional violó los topes para depósitos de sus fondos en una misma entidad para favorecer a Ueno, y recién una vez pillados, se vieron forzados a retrotraerse.

“Acá el control está desapareciendo y se impuso el libre albedrío, que es la forma en que ahora manejan dentro de las instituciones de la República”, y que, junto al copamiento del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Consejo de la Magistratura y el sometimiento de la Fiscalía y de una mayoría de la Corte Suprema de Justicia, forman parte de un plan de destrucción de la institucionalidad republicana.

Como Camilo Benítez, no buscan idoneidad, sino “genuflexión”

“Ese plan de destrucción de la República que tiene el cartismo apunta ahora a la Contraloría”, alertó el diputado Raúl Benítez haciendo referencia a que en el Senado se realiza el proceso de conformación de ternas, donde el actual contralor colorado, Camilo Benítez Aldana, tendría asegurada la reelección, pero con la novedad de que también querrían ubicar a un subcontralor colorado, en vez del liberal Augusto Paiva, es decir, copar también la Contraloría.

Para el diputado opositor, se burló del argumento de “Bachi”, que dijo que supuestamente quería dejar de lado el sistema de “cuoteo” (control mutuo) para apuntar a la “idoneidad”, cuando el cartismo puso a un presunto abogado “mau” al frente del JEM, el exsenador cartista Hernán David Rivas.

“El cartismo lo que premia es la capacidad de arrodillarse. Y Camilo tiene esa capacidad. Camilo (Benítez) cumple con la única capacidad que hoy se pide: capacidad de arrodillarse” y gracias a ellos tiene casi asegurada su reelección.

No obstante, aclaró que no es el único que cumple con esa “cualidad” de la genuflexión, sino que también lo viene demostrando la Fiscalía de Emiliano Rolón y lo hizo una mayoría de los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al rechazar la restitución en su banca de la exsenadora Kattya González.