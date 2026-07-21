Ueno Bank captó más fondos públicos en junio y ya duplica su solvencia real

El informe publicado por la Dirección General del Tesoro Público, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), revela que Ueno Bank continúa captando recursos de organismos estatales y del Instituto de Previsión Social (IPS). Esto ocurre a pesar de que la propia previsional admitió que la entidad estaba “sobrepasada” en la colocación de fondos, tras una nota aclaratoria de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

Luego de este reconocimiento en plena sesión del Consejo de Administración, el IPS anunció el retiro de sus depósitos a la vista para cumplir con los topes legales. Sin embargo, los datos sugieren que todo quedó en el discurso debido a que los documentos oficiales no especifican las instituciones de origen y la previsional mantiene sus informes desactualizados (el último disponible corresponde a abril pasado).

Lo concreto es que la entidad del Grupo Vázquez SAE -presidido por Federico Miguel Vázquez, exsocio comercial del presidente Santiago Peña- registró en solo 30 días un incremento global de G. 116.581 millones en moneda local y de US$ 4,3 millones en moneda extranjera. Es decir, entre mayo y junio de este año, la captación creció en unos US$ 23,4 millones.

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Repunte a la vista

El detalle del informe evidencia que el mayor crecimiento mensual se dio en las cuentas a la vista en moneda extranjera, que pasaron de US$ 219 millones a US$ 224 millones. En guaraníes, la cifra global se mantuvo formalmente idéntica, en torno a los G. 1,1 billones.

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Sin embargo, aparece un dato llamativo. Según el reporte del MEF, las cuentas corrientes en moneda nacional decrecieron en ese mismo lapso, pasando de G. 37.245 millones en mayo a G. 31.899 millones en junio. En tanto, los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) se mantuvieron sin variaciones.

El doble de su respaldo

Los registros oficiales confirman que la suma de dinero público en Ueno Bank ya supera ampliamente su patrimonio efectivo. En términos sencillos, el Estado y el IPS tienen más recursos depositados en el banco que la garantía patrimonial con la que cuenta la entidad para respaldarlos.

El patrimonio efectivo es la diferencia entre los activos y pasivos de una entidad (su patrimonio neto). Representa el capital “limpio” que le quedaría al banco si tuviera que liquidar sus bienes y saldar todas sus deudas hoy mismo. En el sistema financiero, se utiliza como el indicador clave para medir la solvencia real de una institución y su capacidad para absorber pérdidas.

Al cierre del ejercicio anterior, Ueno Bank informaba un Patrimonio Efectivo de G. 2,2 billones. Sin embargo, con los datos actualizados a junio, la captación de dinero público alcanza los G. 4,9 billones.

El dato más llamativo es la velocidad de este crecimiento. La billonaria inyección de recursos estatales se consolidó en apenas 30 meses, coincidiendo de forma directa con la gestión del gobierno de Santiago Peña.

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Antes de este periodo, Ueno Bank no registraba participación en la custodia de fondos públicos.

Un punto a tener en cuenta sobre los fondos públicos y del IPS es que Ueno Bank arrastra un pasivo de US$ 300 millones proveniente de la cartera deteriorada e incobrable del desaparecido Visión Banco.

Esta pesada herencia, el banco “liquida” mediante una inédita flexibilización otorgada por el Banco Central del Paraguay (BCP), que le permite diferir las pérdidas a un plazo de 20 años.

Un comunicado a medida

Antes de priorizar la transparencia y actualizar sus informes de inversión –desactualizados desde abril pasado–, el Instituto de Previsión Social (IPS), presidido por Isaías Fretes, prefirió emitir un comunicado para alegar que está “adecuando su portafolio de inversiones” hacia la modernización del sistema.

El documento al parecer busca “suavizar” las declaraciones previas de su propio director de Inversiones, Hugo Díaz, quien había admitido en sesión oficial que Ueno Bank estaba “sobrepasado” y que retirarían los fondos a la vista tras la nota de la Superintendencia de Jubilaciones.

Ahora, la previsional cambió el discurso y asegura que “hasta la fecha no existe ninguna resolución que determine un incumplimiento de la normativa”. El pronunciamiento del IPS terminó funcionando como una defensa para Ueno Bank (que ayer emitió una nota respaldándose en el mismo texto).

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Desde la previsional justificaron que los millonarios saldos en cuentas a la vista son solo “transitorios” por vencimientos de capital e intereses. Además, priorizaron destacar la rentabilidad obtenida al cierre de junio (6,17% en guaraníes y 0,51% en dólares), sin citar desde cuando y esquivando así el debate central sobre la concentración de recursos estatales y los límites legales.