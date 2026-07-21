Juan Afara pide a Bachi Núñez liderar una cumbre de poderes por la mafia de los pagarés y la crisis de medicamentos

Durante la última reunión de la mesa directiva del Senado, el legislador lamentó que la investigación sobre la mafia de los pagarés esté perdiendo impulso debido a las constantes postergaciones y la falta de comparecencia de las autoridades convocadas.

“Hay temas demasiado importantes, el tema de la mafia de los pagarés, que cada vez trata de diluirse más. Se pasan, no vienen a la reunión. Necesitamos de su ayuda, presidente, para que los otros poderes que están involucrados en este problema se sienten más, se acerquen, traigan la información y no estén dando vueltas, porque eso es lo que está pasando”, manifestó.

Afara también puso el foco en el desabastecimiento de medicamentos, señalando que, una vez concluido el Mundial de fútbol, el país debe volver a concentrarse en los problemas cotidianos que afectan directamente a la población.

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“Se terminó el Mundial y viene el problema de los medicamentos, presidente. Omano la gente ja’epaarã o si no ñandejapu“, expresó, en una de las frases más fuertes de su intervención.

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El senador sostuvo que la ciudadanía está cansada que sigan dando vueltas a los problemas y exige respuestas inmediatas, especialmente en el acceso a medicamentos e insumos médicos.

Pide a Bachi Núñez gestionar acuerdos con todos los poderes

Afara apeló directamente al liderazgo político del titular del Congreso para promover un espacio de coordinación entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y las instituciones responsables de atender ambas problemáticas.

“Le pediría, presidente, usted es un gran gestor, fue intendente y conoce cómo hablar con los poderes del Estado. Que nos sentemos a hablar. Vamos a sacar dinero y vamos a buscar una forma rápida de que la gente reciba soluciones. La gente está harta de que demos vueltas”, sostuvo.

Asimismo, insistió en que la articulación institucional es indispensable para ofrecer resultados concretos y recuperar la confianza ciudadana.

“El asegurado paga y ni una aspirina consigue”

Como ejemplo de la situación que atraviesan los usuarios del sistema de salud, Afara relató el reclamo permanente que recibe de los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), quienes denuncian la falta de medicamentos pese a cumplir con el pago de sus aportes.

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“¿Qué te dice el asegurado? ‘Chamigo, che apaga la che seguro y se me descuenta y no puedo sacar una aspirina’. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hacen?”, relató el senador del reclamo que recibe de la gente.

Finalmente, reiteró su pedido a Basilio “Bachi” Núñez para que impulse una gestión conjunta entre los poderes del Estado y las instituciones responsables, con el objetivo de acelerar soluciones tanto para la crisis de medicamentos como para la investigación de la mafia de los pagarés.

El presidente del Senado prefirió omitir comentario y dio por concluida la reunión de la mesa directiva.