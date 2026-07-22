Ataque a comisaría en Canindeyú: Esperarán respuesta y reconocen poca fe en convocatoria a autoridades

Pese a la gravedad del atentado de anoche contra el puesto policial 4 de la colonia Naranjito en Canindeyú donde resultaron asesinados dos policías y un funcionario civil de la Policía, la diputada Rocío Vallejo (PPQ) dijo que son necesarias las explicaciones y una reacción del Gobierno, aunque también mencionó que poco ha pasado anteriormente cuando las autoridades fueron citadas.

“Realmente es un tema sumamente preocupante, que debe ser prioridad lógicamente para la fuerza pública y para los organismos de investigación el definir cuál fue el origen de esto”, mencionó Vallejo.

La legisladora consideró prudente dar tiempo a las autoridades del gobierno para indagar el caso y dar las explicaciones pertinentes, pero sin restar importancia a la gravedad del caso, ya que este ataque es el “reflejo en realidad de que el crimen organizado está presente en el país”.

Así mismo, también dijo comprender que las fuerzas del orden “manejan datos sensibles que lógicamente no pueden dar a conocer a toda la opinión pública”, pero como legisladores esperan al menos conocer con claridad qué grupo está detrás del ataque y qué acciones tomarán para combatirlo.

Ante ello, se le consultó si se podría plantear algún pedido de interpelación o reunión secreta con el ministro del Interior, Enrique Riera; el comandante de la Policía, César Silguero o el Comandante del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), Gral. de Brigada Alberto Gaona García, ante lo cual sostuvo -por experiencia- que dichas reuniones de poco sirven.

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“Vamos a esperar cuál es el informe de las autoridades al respecto para así luego tomar decisiones. Generalmente esas audiencias a puertas cerradas, tampoco ellos dan mucha información. Lo que necesitamos es acción y recuperar esa sensación de seguridad para que el ciudadano paraguayo no tenga miedo de salir de su casa", sentenció.