Ataque a comisaría: al cargo que ocupe Riera, “lleva luto, dolor y tristeza”, dice Hugo Meza

El diputado oficialista Hugo Meza (ANR, B), quien recurrentemente se muestra crítico a la gestión del ministro del Interior, Enrique Riera, volvió a ser bastante duro tras el ataque en el que un grupo criminal asesinó a dos policías y un funcionario civil tras atacar el Puesto Policial N.° 4 de la colonia Naranjito, distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú.

“Lastimosamente (este ataque) es un gravísimo mensaje a la institucionalidad, a la República y al Estado de derecho. Yo siempre digo de Enrique Riera que lastimosamente en los cargos que ocupó increíblemente llevó luto, dolor y tristeza a la familia paraguaya", sostuvo el diputado Hugo Meza.

Esto haciendo referencia a que cuando Riera fue intendente de Asunción se produjo el trágico incendio del supermercado Ycuá Bolaños cuyo nuevo aniversario se recordará este 1 de agosto próximo, con unas 327 personas fallecidas.

El mismo remarcó que Riera ya ha demostrado suficientemente que no le da el cuero para ocupar el cargo y que paradójicamente debería ser el ministro más político que tenga el Gobierno al estar al frente de la cartera de Interior.

De hecho, Meza se mostró resignado a sugerir su destitución, ya que “lastimosamente el presidente (Santiago Peña) sabe -por las veces que nosotros hemos conversado-(le dije que) cómo le encanta hablar al ministro Riera, que su lugar es en el Senado y no precisamente el Ejecutivo", sostuvo.

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Insistió en que Riera supuestamente “es un ministro político, pero él no es capaz de convocar a un solo diputado o un senador; y en este caso necesitamos un ministro político que muestre la cara, que genere unidad, que genere empatía en la clase política para poder buscar una solución nada más y nada menos que la seguridad nacional".

Meza incluso dijo que la única “unidad” que genera Riera es entre sus detractores, ya que mencionó que logró el “milagro” de hacerlos coincidir en su contra, a él y al senador cartista Carlos Núñez Agüero, con quien tienen diferencias radicales.

“Mirá que es uno de los pocos casos en los que podemos estar de acuerdo (con el senador Carlos Núñez), aunque he visto que utilizó la vez pasada la misma frase que yo: dijo que finalmente (Riera) hubiera llevado otro muerto en su ropero”, dijo Meza.

Finalmente, acotó que ni en sus propias filas le aprecian, haciendo referencia a que policías están molestos por la mudanza de la sede histórica de la Comandancia a las nuevas oficinas de Gobierno.