Yolanda Paredes a Santiago Peña, tras ataque en Canindeyú: “Llegó el momento del cambio de jugador”

La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) reaccionó con dureza al ataque perpetrado contra el puesto policial de la colonia Naranjito, departamento de Canindeyú, donde fueron asesinados tres agentes y las instalaciones fueron incendiadas por un grupo armado de entre 20 y 30 hombres.

La legisladora calificó el atentado como una demostración de fuerza del crimen organizado y sostuvo que el hecho no puede ser tratado como un episodio aislado.

“Esto que pasó en Canindeyú, evidentemente es un mensaje de la mafia. La mafia está enojada con no sé quién, algo pasó o algún mensaje que quieren dejar para el futuro. Pero esto me parece que no puede terminar acá”, expresó.

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Paredes comenzó enviando sus condolencias a las familias de las víctimas y exigió que el Gobierno asuma responsabilidades por la creciente vulnerabilidad en la que, según afirmó, trabajan los efectivos policiales.

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“Mi condolencia a la familia policial. Espero sinceramente un mea culpa de este Gobierno, de asumir las consecuencias de sus actos. ¿Hasta cuándo vamos a dejar morir más personal policial en sus puestos de trabajo? Ni mbokavicho ndorekói hikuái, ni 3X3 tienen”, cuestionó.

“Llegó el momento del cambio de jugador”, le dice a Santiago Peña

La senadora dirigió sus críticas directamente al presidente Santiago Peña y sostuvo que llegó el momento de reemplazar al ministro del Interior, Enrique Riera, por considerar que no ha logrado contener el avance del crimen organizado.

“Santiago Peña; llegó el momento del cambio de jugador. A Riera evidentemente no le da el cuero para seguir en ese lugar. No tiene capacidad ni de mando. Si no tiene esa capacidad, pues señor Riera, paso al costado y que pase otro adelante, alguien a quien realmente le interese la seguridad interna de nuestro país”, afirmó la senadora.

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Paredes sostuvo que tras tres años de gestión de Riera al frente del Ministerio del Interior, los resultados en materia de seguridad siguen siendo insuficientes.

“Hace tres años que está el ministro del Interior y no hemos visto resultados. Solamente 10.000 nuevos egresados de la Academia Policial que desaparecieron, porque evidentemente jamás fueron reforzadas las comisarías y menos en aquellos lugares que son zonas rojas”, manifestó.

Cuestiona la falta de refuerzo en las comisarías de zonas rojas

La legisladora recordó que hace menos de un mes ocurrió otro violento ataque contra una sede policial en Santa Rita y advirtió que las autoridades no tomaron medidas para reforzar la seguridad en los puntos más vulnerables del país.

Según indicó, tanto en Santa Rita como en Canindeyú los efectivos policiales fueron ampliamente superados por grupos criminales. “Estamos hablando del departamento de Canindeyú, una zona roja, y comisarías desprotegidas. Cinco personales policiales totalmente rebasados por el crimen organizado, una vez más. No pasó un mes de aquel atropello que se hizo en Santa Rita y seguimos con la misma negligencia”, señaló.

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Finalmente, lanzó una advertencia al jefe de Estado sobre las consecuencias de mantener la actual estrategia de seguridad. “Ayer, anteayer ya se tuvo que haber fortalecido esas comisarías y seguimos con la misma negligencia. ¿Qué esperamos, Santiago Peña? ¿Que el personal policial siga muriendo en manos de delincuentes? Les dejo esa reflexión”, concluyó.

El ataque que conmocionó a Canindeyú

El ataque contra el puesto policial de la colonia Naranjito se registró alrededor de las 23:00 del martes, cuando un grupo estimado de entre 20 y 30 hombres irrumpió en la sede policial con armas de grueso calibre y bombas molotov.

En el hecho murieron los suboficiales Herminio Ojeda González (33) y Atilio Martínez Barrios (40), además de José Mar Escobar Piris (37), secretario civil de la dependencia policial.

El suboficial Gavilán logró sobrevivir al ataque tras fingir estar muerto y posteriormente escapar hacia una zona boscosa, de acuerdo con los investigadores.

Los atacantes incendiaron el puesto policial, una patrullera y tres vehículos particulares, además de lanzar una bomba molotov en la parte trasera de la sede antes de huir.