Eduardo Nakayama pide a opositores jugar “ojavéa o tirar la monedita” para definir candidaturas únicas

El senador Eduardo Nakayama (PLRA) pidió a todos los candidatos a intendentes que se presentan como opositores al Partido Colorado que depongan sus aspiraciones personales y prioricen una candidatura única para las elecciones municipales del próximo 9 de octubre.

Durante una intervención en el Senado, Nakayama sostuvo que la fragmentación de la oposición fue una de las principales causas de derrotas electorales anteriores y reclamó que los dirigentes tomen una decisión antes del 7 de agosto, vencimiento del plazo establecido por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para retirar candidaturas.

“Un llamado a todos los candidatos a intendentes de la República que están por la oposición o que se dicen de la oposición: que se midan, jueguen ojavéa, tiren la monedita o hagan lo que tengan que hacer para unificar las candidaturas”, expresó.

El legislador señaló que la experiencia demuestra que la división termina favoreciendo al oficialismo y recordó que en varias ciudades la oposición perdió oportunidades por no lograr acuerdos a tiempo.

“Unidos por Asunción” como modelo para otras ciudades

Nakayama mencionó que la iniciativa “Unidos por Asunción” fue planteada como una referencia para replicar acuerdos similares en otros municipios, citando casos como “Unidos por Ñemby”, “Unidos por San Lorenzo”, “Unidos por Luque”, “Unidos por Capiatá” y “Unidos por Itauguá”.

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Explicó que esos espacios establecieron dos objetivos principales: reducir la cantidad de listas para juntas municipales y lograr una candidatura única para la intendencia.

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“La primera premisa era menor cantidad de listas a junta municipal, lo que se cumplió a rajatabla; y la segunda era candidatura unificada para la intendencia”, afirmó.

Sin embargo, cuestionó que algunos dirigentes mantengan sus postulaciones pese a no contar con mejores posibilidades electorales.

Acusa a candidatos de ser funcionales al Partido Colorado

El senador lanzó críticas contra quienes, según afirmó, mantienen candidaturas con el objetivo de dividir a la oposición y terminar favoreciendo al oficialismo. “Algunos iluminados se creen más vivos, están negociando varios de ellos con referentes del Partido Colorado para poder recibir dinero y que continúen con su candidatura hasta el final”, sostuvo.

Nakayama aseguró que ese tipo de prácticas ya son conocidas dentro del escenario político paraguayo y pidió que los candidatos no busquen excusas vinculadas a decisiones partidarias. “No tienen ya excusa de decir: ‘mi líder no quiere’, ‘el presidente de mi partido no quiere’. ¡Mentira! Tienen que tomar una decisión”, manifestó.

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El senador puso como ejemplo algunos distritos donde considera que la oposición debe ordenar sus candidaturas. “En Ciudad del Este mide mejor Dani Mujica, él tiene que ser candidato. ¿Qué hace otro candidato compitiendo contra Dani Mujica?”, cuestionó.

También mencionó el caso de Presidente Franco, donde afirmó que Roya Torres tendría mejores mediciones, y pidió que los demás aspirantes declinen o acepten medirse para definir quién debe encabezar la chapa. “Así tenemos en Ñemby, en Capiatá, en Lambaré y en varios distritos. Hagan lo que tengan que hacer”, expresó.

“Déjense de joderle a la oposición”, dijo Nakayama

En un tono más duro, el legislador pidió responsabilidad política a quienes buscan sostener candidaturas individuales. “Déjense de joder las pelotas y déjense de joderle a la oposición”, afirmó.

Nakayama insistió en que la unidad opositora debe construirse desde ahora y no esperar a las elecciones generales del 2028. “Muchos entran como supuestos opositores y terminan siendo funcionales al Partido Colorado, y después quieren que nos unamos todos para el 2028. Pero si en Ñemby, Capiatá o Lambaré no se pueden poner de acuerdo, ¿cómo vamos a hablar de unidad?”, cuestionó.

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Finalmente, reiteró su propuesta: que los candidatos definan mediante encuestas, votaciones o cualquier mecanismo consensuado quién tiene mejores posibilidades y que el resto retire sus candidaturas.

“Ojavéa (el que más se acerca), balita a balita, tiren la monedita o sean sensatos: sométanse a una votación y definan una candidatura única”, concluyó.

Lo que dice el cronograma electoral sobre las renuncias

Según el cronograma electoral de las elecciones municipales, el 7 de agosto es el tiempo límite para solicitar sustituciones de candidatos por renuncia, inhabilidad o fallecimiento de los mismos, a los efectos de la actualización del software oficial de la votación.

Se efectuará ante el Juzgado Electoral competente ante el cual se inscribió la candidatura, debiendo este resolverlo dentro de las 48 horas de la presentación respectiva e informar la misma a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Justicia Electoral.

El plazo para la presentación de la solicitud vence a las 13:00 h del viernes 7 de agosto.