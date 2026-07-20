TSJE: ley de financiamiento político no impide infiltración del crimen organizado

El director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Christian Ruiz Díaz, explicó que este lunes vence el plazo para que los candidatos oficializados presenten sus declaraciones juradas de ingresos y gastos de campaña, aunque señaló que la fiscalización efectiva enfrenta importantes desafíos.

“Hoy vence el plazo para que los candidatos oficializados presenten sus declaraciones de ingresos y gastos de campaña. Una vez presentadas estas declaraciones juradas, los candidatos pueden seguir recibiendo aportes, donaciones. No obstante, ese registro debe realizarse a través de la organización política y eso debe reflejarse en la rendición de cuentas”, informó.

El funcionario explicó que las posibles infracciones relacionadas con el financiamiento político recién pueden ser detectadas posteriormente a las elecciones, debido a que el marco jurídico actual establece controles principalmente después de la realización de los comicios.

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Dificultades para rastrear origen del dinero

Ruiz Díaz admitió que sigue siendo “muy difícil” fiscalizar el origen de los fondos utilizados por los candidatos durante sus campañas electorales.

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“Tuvimos modificaciones parciales a la ley del 2012. Así como estamos hoy en día, con la serie de modificaciones legales, sigue siendo un trabajo muy difícil”, expresó.

Afirmó que la legislación vigente necesita varios ajustes para lograr un sistema de control más efectivo y señaló que desde el TSJE trabajan en propuestas de modificación, aunque requieren del acompañamiento del Congreso Nacional para avanzar.

Añadió que la institución electoral no cuenta con atribuciones para presentar directamente proyectos de ley, por lo que cualquier reforma dependerá del impulso del Poder Legislativo.

Control de financiamiento político no es de una sola institución

El director de Financiamiento Político sostuvo que la lucha contra el uso de dinero sucio en campañas no puede centrarse únicamente en el seguimiento de los recursos durante los procesos electorales.

Indicó que la solución pasa por atacar el origen de esos fondos mediante una reforma integral del sistema de control público.

“El control de financiamiento político no lo puede hacer una sola institución, debe ser de forma coordinada. Para evitar esto, debemos trabajar en el hecho generador del dinero sucio, no solo en cómo se distribuye o utiliza cada dos años o cinco, en tiempos de elecciones”, declaró.

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Ley actual no impide infiltración del crimen organizado

Ruiz Díaz reconoció que, bajo las reglas actuales, resulta complejo evitar que organizaciones criminales puedan buscar espacios dentro de la política mediante candidaturas.

“En ningún país del mundo existe un control que sea perfecto, todo es perfectible. No obstante, como país debemos seguir trabajando el mejoramiento de nuestra legislación y de los controles que se deben hacer”, declaró.

Como parte de los cambios para fortalecer los controles, Ruiz Díaz comentó que el TSJE está incursionando en herramientas de inteligencia artificial para identificar perfiles que puedan presentar riesgos de irregularidades en materia de financiamiento político.

Sanciones alcanzan a organizaciones políticas

Ruiz Díaz explicó que el incumplimiento de las obligaciones vinculadas al control del financiamiento político puede derivar en la pérdida del subsidio electoral, una sanción que puede alcanzar hasta el 100%.

Sin embargo, aclaró que la medida se aplica a las organizaciones políticas debido a que la legislación vigente no contempla sanciones directas para los candidatos.