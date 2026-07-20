Elecciones: pedirán a la Municipalidad de Asunción revelar los embargos judiciales a funcionarios

La iniciativa legislativa será analizada, en la sesión ordinaria del miércoles, por la Cámara de Senadores y busca acceder a información detallada sobre la cantidad de embargos, los funcionarios afectados, los montos desembolsados por la comuna y los procedimientos administrativos utilizados para ejecutar las órdenes judiciales.

El proyecto de resolución presentado por el senador Rafael Filizzola (PDP), surge en el marco de las Elecciones Municipales prevista para el 4 de octubre cuyo sector respalda a Soledad Núñez, candidata de la Alianza opositora en Asunción que enfrentará al candidato del oficialismo colorado Camilo Pérez.

El proyecto requiere que la Municipalidad informe la cantidad de mandamientos de embargo judicial recibidos entre 2015 y 2026, discriminados por año, el número de funcionarios afectados anualmente, así como cuántos funcionarios registraron más de un embargo y la cantidad de medidas que pesan sobre cada uno.

Asimismo, el monto total depositado cada año por la Municipalidad en cumplimiento de los embargos y el monto total transferido, discriminado por cada demandante.

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Además, solicita la identificación de todas las cuentas judiciales donde la Municipalidad realizó depósitos por embargos, detallando el número de cuenta, entidad bancaria, juzgado, secretaría, expediente, carátula de la causa, demandante, monto total del embargo y monto efectivamente depositado.

También pide identificar a personas y empresas

El pedido de informes va más allá de las cifras globales e incluye la remisión de la lista de personas físicas o jurídicas que recibieron depósitos provenientes de embargos judiciales sobre salarios de funcionarios municipales entre 2015 y 2026, indicando el monto total percibido por cada beneficiario.

Asimismo, Filizzola solicita copias de todas las normas, reglamentos, resoluciones, instructivos, manuales o circulares internas que regulan la recepción, tramitación y cumplimiento de los mandamientos de embargo dentro de la Municipalidad de Asunción.

En caso de aprobarse, la Municipalidad deberá informar si cuenta con un sistema informático específico para administrar los descuentos salariales derivados de embargos judiciales. En caso afirmativo, deberá indicar si se trata de un desarrollo propio o de un software de terceros y explicar sus principales funciones, incluyendo el registro de mandamientos, la administración de descuentos y la conciliación de depósitos.