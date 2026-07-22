Esperanza Martínez acusa a Peña de gastar millones en propaganda mientras faltan medicamentos en hospitales

La parlamentaria intervino al defender un proyecto de ley que propone redireccionar recursos destinados a campañas de propaganda gubernamental e influencers hacia la compra de medicamentos, aunque reconoció que la iniciativa difícilmente sería tratada por falta del dictamen de la comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado.

Martínez sostuvo que la crisis sanitaria ya no admite discusión debido a la falta de medicamentos e insumos que, según afirmó, padecen diariamente miles de familias paraguayas.

Recordó que el propio Gobierno habló de una “economía de guerra” para justificar restricciones presupuestarias, pero consideró contradictorio que, en ese contexto, se destinen recursos a campañas publicitarias.

“En una economía de guerra las prioridades deberían estar ligadas a resolver los problemas de la gente y no a financiar propaganda”, expresó.

Acusa al Gobierno de aprovechar el Mundial

Martínez habló sobre la campaña institucional “Soy Paraguay, soy un gigante”, impulsada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), con recursos provenientes de Itaipú Binacional y la Entidad Binacional Yacyretá.

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Según Martínez, el Ejecutivo lanzó la campaña cuando la atención pública estaba concentrada en el Mundial de fútbol. “Cuando los ojos de todo el mundo estaban puestos en el Mundial, el Gobierno de Santiago Peña aprovechó para despilfarrar millones de guaraníes o dólares en anuncios relativos a Canal 13, Venus y GEN, todos propiedad del Grupo Vázquez”, afirmó.

La senadora aseguró que dicho grupo empresarial experimentó un fuerte crecimiento durante la actual administración y cuestionó la concentración de recursos publicitarios en esos medios.

Vincula la campaña con la estrategia de comunicación del Gobierno

La legisladora afirmó que la campaña “Soy Paraguay, soy un gigante” fue implementada después del fracaso de lo que calificó como una estrategia de redes sociales utilizada para atacar a periodistas y dirigentes opositores.

Según dijo, el Ejecutivo pasó de una campaña digital a una campaña masiva en televisión utilizando recursos públicos. También criticó al MITIC por la supuesta falta de transparencia respecto al uso de esos fondos.

“No sabemos cómo se hicieron las selecciones, no sabemos si la comunicación tuvo una finalidad institucional legítima o simplemente fue una campaña gubernamental”, manifestó.

Sostiene que la publicidad viola el espíritu de la ley

Martínez recordó que la legislación vigente limita la contratación de propaganda estatal y establece excepciones únicamente para campañas de información pública, sanitaria, educativa o de interés ciudadano.

En ese sentido, cuestionó que los recursos no se hayan utilizado para campañas de prevención de enfermedades, salud materna, violencia intrafamiliar o promoción de derechos laborales.

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“La campaña tendría que haber servido para informar sobre parto seguro, prevención del VIH, violencia doméstica o cualquier acción que ayude realmente a mejorar la vida de la población”, sostuvo.

“¿Por qué preferimos propaganda y no medicamentos?”

En el tramo final de su intervención, la senadora manifestó su indignación porque, según indicó, el proyecto lleva más de dos meses esperando tratamiento sin avances.

También sostuvo que el Gobierno mantiene una estrecha coordinación política con Itaipú y Yacyretá para definir el destino de los recursos de ambas binacionales.

Finalmente, dejó una pregunta dirigida al oficialismo. “¿Por qué hoy, durante la economía de guerra, preferimos propaganda para el Gobierno y no el pago de la deuda de medicamentos?”, cuestionó.

Martínez afirmó que la salud pública debería constituirse en una de las principales políticas de Estado y lamentó que, existiendo recursos disponibles, estos sean destinados —según su denuncia— a propaganda, apoyo a sectores afines y fortalecimiento de la estructura política de cara a las próximas elecciones municipales.