Acusan a MEC de “triturar pruebas” contra otro senador y exmiembro del JEM con presunto título falso

El diputado opositor Raúl Benítez pidió a la Comisión Especial de Investigación sobre presuntos títulos falsos del Senado actuar ante el aparente encubrimiento y “quema de archivos” por parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), de la mano del ministro Luis Ramírez en favor de los presuntos “abogados mau”, como serían el senador colorado Ramón Retamozo (exmiembro del JEM) y el concejal de Asunción, Nasser Esgaib (ANR, cartista), hijo del diputado cartista Yamil Esgaib.

El diputado denunció que el MEC denegó la entrega de documentación respaldatoria clave -principalmente el Certificado de Estudios- del senador Ramón Retamozo, supuesto egresado de la Universidad “Tres Fronteras” y del concejal Nasser Esgaib, con título de la Universidad Sudamericana, datos que la cartera de Educación si entregó en el caso del presunto título falso de abogado del exsenador cartista Hernán Rivas y que espera enfrentar juicio oral y público gracias a esos datos.

“Nosotros hoy creemos que dentro del Ministerio de Educación y Ciencias se está triturando papel, se está quemando archivo y es por eso que elaboramos una nota a esta comisión que supuestamente estudia los certificados de estudio y los títulos falsos, primero para que de manera urgente se haga presente en el MEC para ver qué está pasando", dijo Benítez en conferencia de prensa esta mañana.

En segundo término, también exigen que dicha comisión especial presidida por el senador cartista Patrick Kemper convoque al ministro de Educación, Luis Ramírez “de manera urgente también para que él pueda explicar ante toda la ciudadanía por qué hoy en el Ministerio de Educación y Ciencias se está quemando archivo”.

El legislador acusó al ministro de hacer un discurso de supuestamente haber detectado miles de casos de presuntos títulos falsos, pero en paralelo estaría encabezando un “pacto de protección a los títulos del poder”.

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“No bastó el fútbol en Mburuvicha Roga con Erico. No bastó defender el negocio de los pupitres chinos. No bastó evidentemente que Luis Ramírez haya sido una decepción y se haya encamado también con este gobierno, sino que hoy aparentemente están empezando a proteger a los títulos del poder", lamentó.

<b>¿Por qué acusa de encubrimiento y quema de archivos?</b>

Fundamentó su acusación en que, junto con la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) presentaron pedidos de acceso a información pública para acceder a los documentos respaldatorios de los títulos de abogado de Retamozo y Esgaib, pero el MEC alega no tener dichos datos.

“El MEC que antes nos respondía los pedidos de informe de Hernán Rivas, hoy responde que ellos no ejercen la guarda ni la custodia de los documentos académicos que respalden los títulos de estas personas que pedimos” y “eso es una mentira”, insistió Benítez recordando el caso Rivas.

Sostuvo que es el MEC tiene la obligación de guardar la documentación respaldatoria de los títulos, sino ¿para qué está?, sin dejar de mencionar que los deja muy mal parado en su denuncia de más de 100.000 supuestos títulos con registros sospechosos hecha hace unas semanas.

“Lo que nos responde el MEC es que ellos no tienen por qué tener la documentación, que ellos no resguardan esa documentación, entonces que cuando anteriormente sí lo tenían y al mismo tiempo están haciendo denuncias sobre 130.000 posibles títulos falsos. Entonces, ¿cómo el MEC hace esa denuncia si no tiene documentación? Hay una contradicción grave", remarcó.