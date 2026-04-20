¿Supergenios o universitarios “mau”?: Yamil y su hijo Nasser Esgaib tuvieron título en tiempo récord

El diputado Raúl Benítez (Independiente) indagó sobre otros casos de “ilustres” egresados de la Universidad Sudamericana junto al “abogado” y senador cartista Hernán David Rivas (ANR, cartista), donde encontró casos como el del diputado cartista y supuesto “administrador de empresas”, Yamil Esgaib (ANR, cartista) y su hijo, el concejal de Asunción y supuesto abogado, Nasser Esgaib, que o son “supergenios” o bien universitarios “truchos” al recibirse de forma meteórica.

Lea más: Rafael Filizzola dice que Rivas debería renunciar y trata de “recurso’i” a Peña

En base datos oficiales y públicos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Benítez planteó graves incongruencias sobre el título de “Administración de empresas” de la Universidad Sudamericana de Yamil Esgaib, cuya fecha de registro ante el MEC es del 16 de septiembre de 2023.

Sin embargo, lo irregular es que la carrera tiene una malla curricular de al menos 4 años y fue abierta recién en 2010, es decir, en tres años, Esgaib ya era “administrador recibido”.

Lo de la “genialidad” aparentemente es hereditario, ya que el hijo de Yamil, Nasser Esgaib también “egresó” de manera más prematura aún de la Universidad Sudamericana, pero como “abogado”.

En su caso, el título fue registrado el 26 de junio de 2013, siendo que la carrera también fue inaugurada en 2010, con el agravante de que la carrera de Derecho requiere 5 años de estudio. Es decir, se adelantó dos años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La realidad es que con estos documentos lo que podemos ver es que hay otros actores políticos que tienen título falso, el caso Yamil y el caso Nasser: Ninguno de los dos pudo terminar la carrera en ese periodo de tiempo en el que registraba su título, ¿por qué? Porque en el 2010 habilitan sus carreras y ellos ya en el 2013 ya ya eran profesionales", enfatizó Benítez.

Independiente a estos caso o incluso el de Rivas, el diputado opositor enfatiza que acá el problema es que sigue operando todo un engranaje de títulos falsos, que son legalizados por el MEC.

“Podemos ver que hay una estructura criminal dentro del MEC que trabaja en nuestra asociación con algunos actores de las universidades privadas. ¿Por qué menciono esto? Según los datos del propio MEC tenemos varios ejemplos de gente que terminó el colegio posterior al periodo que tuvo que haber ingresado a las facultades".

Serían otros casos de “prodigios”, que según los datos oficiales, tuvieron que ingresar a la facultad a los 15 años, cuando aún estaban en el colegio.

Expuso el caso de Karina Concepción Ibáñez Vera, “abogada” egresada de la Universidad Sudamericana, que en la época en que estaba habilitada la carrera (2010 a 2015) aún era estudiante secundaria y tenía 15 años. También reportó el caso de Fernando Galeano Da Costa, que en su caso tenía 14 años.

“Para poder terminar la carrera de derecho tuvieron que haber terminado en el 2015, pero ellos terminaron recién el colegio en el 2013, o sea, a lo sumo empezaron la carrera en el 2014, con mucha suerte y tendrían que haber estudiado prácticamente solo uno año o dos años. O sea, también hay más títulos con indicios de falsedad", indicó.

Rivas, “la punta de iceberg”

Según el diputado Raúl Benítez el motivo por el cual Hernán Rivas no cae y se lo sigue viendo cerca del presidente de la República, Santiago Peña o sus colegas cartistas en el senado pretenden salvarlo con un simple pedido de permiso en vez de echarlo, es porque si cae, hundirá a varios otros.

“La razón por la que Hernán Rivas no cae es porque es un jugador nomás de toda la estructura que tiene detrás del esquema de títulos falsos. Si se le saca la matrícula a Hernán Rivas, aparte de todos los problemas de haber juzgado a magistrados, con eso va a venir de la mano una cascada de revocaciones de matrículas ya sea de abogados y de los registros de títulos de otros actores políticos".

Según el conteo que realizó, existen 406 abogados de la Universidad Sudamericana, de los cuales 144 se encuentran en la función pública, es decir, 1 de cada 3.

Y lo peor, es que incluso con el escándalo, ahora el MEC sigue validando títulos de la época de Rivas (unos 5), entre los cuales mencionó el caso del concejal de Ciudad del Este, Jaime Rolando Méndez Ramírez (ANR).