Municipalidad de Asunción: Acabar con la mafia de la PMT, promete Sole Núñez en el Mercado 4

La candidata a la Intendencia por la Alianza Juntos por Asunción, Sole Núñez (Lista 4), días atrás se reunió con comerciantes del Mercado 4, quienes le expusieron las principales necesidades y falencias de la comuna administrada por el cartismo desde hace siete años.

Durante el encuentro, los trabajadores describieron un escenario marcado por el desorden, el caos y el abandono y afirmaron sentirse huérfanos de una administración municipal que verdaderamente atienda sus reclamos.

El intendente interino es Luis Bello (ANR, HC) quien culmina el periodo ante la renuncia de Oscar “Nenecho” Rodríguez, hoy procesado por desvíos de fondos pero quien gozó del respaldo del cartismo y los liberocartistas hasta que fue obligado a renunciar. Actualmente hay más de 9000 funcionarios municipales en Asunción y el candidato del cartismo es Camilo Pérez (ANR, HC).

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“El problema es que no hay voluntad política para solucionar”, expresó Sole Nuñez a los comerciantes a quienes prometió un cambio profundo en caso de ganar las elecciones municipales del 4 de octubre y asumir el cargo el 9 de noviembre.

Denuncias contra la PMT

Entre las principales demandas, los trabajadores señalaron la necesidad de contar con accesos que permitan el ingreso de ambulancias o bomberos en casos de emergencia.

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También pidieron mayores espacios de circulación para clientes y usuarios del mercado.

Los comerciantes igualmente cuestionaron los elevados tributos que pagan sin contrapartida en servicios y además, reclamaron que la Policía Municipal de Tránsito (PMT), acechan a los compradores en muchos casos, para beneficio pro-bolsillo, lo que espanta a los clientes.

Núñez sostuvo que la función de la PMT debe ser la agilización del tránsito y la educación vial. “Vamos a reformar toda la PMT y a tener un canal de denuncias directas. Aquel que no esté cumpliendo su misión, se va”, advirtió.

Recorrido por el barrio San Cristóbal

Por otra parte, la aspirante a la intendencia también recorrió el barrio San Cristóbal. Los pobladores señalaron como principales problemas el mal estado de las calles y veredas, la gran cantidad de baches, las deficiencias del sistema de recolección de residuos y la consecuente acumulación de basura en distintos puntos del barrio. También hicieron hincapié en la acumulación de agua en las calles y expresaron su preocupación por los hechos de inseguridad.