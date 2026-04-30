Camilo Perez es recibido “con honores” por la PMT

En medio de su campaña proselitista como precandidato de Honor Colorado, Camilo Pérez recorrió las oficinas de la Dirección de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción y el centro de formación anoche, al menos según las imágenes compartidas en redes sociales.

Al llegar, fue recibido por el nuevo director, Rodrigo Delvalle y todos los agentes de la Policía Municipal de Tránsito, como si ya fuera el jefe. Se pusieron firmes ante él y, encuadrados, esperaron para saludarlo. Esa formación llamó la atención de varios en redes sociales, puesto que el recorrido no lo hizo en carácter de autoridad sino en el marco de su campaña, portando de hecho una camisa personalizada con su eslogan y nombre.

Lea más: A lo Peña, Camilo Pérez promete “chau chespi” en Asunción

El activista asunceno Mauricio Maluff compartió las imágenes y se preguntó: “¿La PMT está para servir a los asuncenos, o a una facción de un partido nomás? Si no, ¿por qué reciben con honores a un tipo que no es intendente, que no es ni siquiera el candidato a intendente de su partido aún?“.

Al mismo tiempo, el exdirector de la PMT Juan Villalba fue uno de los primeros en posicionarse al respecto y, a través de sus redes, expresó: “¿Quién te creés para irte al cuartel general de la PMT a que te reciban con una “formación ceremonial” como si ya fueses el intendente? Toda la PMT te va a votar en contra por humillarlos a rendirte honores como si ya fueses el Lord Mayor. Respetá a la PMT y a los funcionarios municipales", señaló.

Lea más: Asunción: Bolsa de gatos y el lastre Nenecho en la campaña del cartista Camilo Pérez

El recientemente nombrado nuevo director de Tránsito, que recibió con honores a Camilo, forma parte del equipo político de Julio César Egusquiza, presidente de la Seccional Colorada N° 24, del barrio San Pablo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Diferenciaciones para otros precandidatos

Mientras a Camilo reciben con honores los funcionarios, a otros precandidatos colorados no les va tan bien en su intento de hacer recorridos por las depedencias públicas.

Según denunciaron, recientemente la directora de la Estación de Buses de Asunción decidió prohibirle el ingreso a Arnaldo Samaniego, quien también inició su campaña de precandidatura y deseaba recorrer las instalaciones. Inclusive, funcionarios afirman que recurrió a agentes de la Policía Nacional para expulsarlo.

Lea más: Crisis de la basura tumba al segundo director de Servicios Urbanos de Bello