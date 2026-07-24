Quiebre opositor en 2028: PLRA advierte a Yo Creo por no renunciar en Pdte. Franco

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros y el gobernador de Central y aspirante presidencial 2028, Ricardo Estigarribia, dieron su respaldo político a la candidata a la intendencia de Presidente Franco, la diputada Roya Tórres, esposa del intendente saliente, Roque Godoy y madre de un recordado caso de Nepobaby.

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Durante el evento en Presidente Franco, Riveros y Estigarribia advirtieron al Partido Yo Creo, liderado por el presidenciable Miguel Prieto, que la unidad opositora con miras a las elecciones generales del 2028 estará en riesgo por la negativa de sus candidatos a someterse a mediciones y descabalgar para no dividir los votos.

También lanzaron duras acusaciones contra la candidata de Yo Creo, la concejal departamental Mabel Otazú, a quien acusaron de estar financiada por el Partido Colorado y por negociados con el programa Hambre Cero.

Estigarribia pide a la tercera fuerza, ir al “camino correcto”

“Estamos buscando la unidad de toda la oposición. Tienen que entender los actores de la oposición que si queremos estar en una linea, en el camino correcto, tenemos que estar unidos”, dijo al ser entrevistado el gobernador Estigarribia, líder del movimiento Nuevo Liberalismo, sector que ahora domina el PLRA.

“Dejemos de lado las diferencias, busquemos las coincidencias y tratemos de unir todas las fuerzas. El 2026 es una antesala para el 2028”, señaló.

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Acusan a candidata de Yo Creo de dividir y tener negociados<b> </b>

A su turno, el presidente del PLRA, Alcides Riveros, lanzó fuertes críticas contra Mabel Otazu, candidata a la intendencia y a la conducción partidaria de Miguel Prieto.

Refiriéndose a Prieto, dijo “quiere decir que no queremos la unidad. Después del 2026, del 4 de octubre, no vengamos haciéndonos el inocente, no vengamos a querer convencer con esa carita de siempre”.

Contra Otazu dijo: “Nosotros no tenemos candidatas con alimentos de niños y de Hambre Cero. No tenemos candidata satélite financiada por otro partido político. No le vamos a forzar si no quiere ir a una medición, ya le hemos hecho la propuesta para ir a una medición, ella no es nadie para ordenarnos dentro del PLRA qué vamos a hacer”.

“No tenemos la culpa que ella (Otazu) pertenezca a un partido sin conducción política, no tenemos la culpa de que algunos sueñen para el futuro 2028″, dijo en alusión a Prieto.

“Me hago la siguiente pregunta. ¿Hablamos de unidad, de llegar todos juntos y no podemos tener una conducción política para decir: esta está mejor posicionada y acompañemos a esa candidata", lamentó.