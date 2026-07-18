PLRA advierte que no dará recursos a la tercera fuerza y anuncia sanciones a liberocartistas

El Partido Liberal Radical Auténtico, presidido por Alcides Riveros, organizó hoy un taller de capacitación electoral para sus candidatos a intendentes y concejales tanto liberales como pertenecientes a alianzas opositoras. El evento se llevó a cabo en Caacupé, Cordillera y el anfitrión fue el intendente local Diego Riveros (PLRA).

Estuvieron presentes el gobernador de Central, presidenciable 2028 y líder del movimiento Nuevo Liberalismo Ricardo Estigarribia; senadores, diputados, candidatos y sus jefes de campaña entre otros.

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Riveros señaló en su discurso que ya no quiere un partido siempre perdedor o sengundón, sino “un partido ganador, un partido que siempre busque la victoria”.

Bonos y fondos partidarios

También prometió que en su gestión ya no se usarán los “bonos partidarios” emitidos para financiar campañas electorales pasadas y que han sido foco de denuncias y embargos judiciales.

Igualmente advirtió a la tercera fuerza que aunque apoyen con su maquinaria electoral a candidatos a intendentes y concejales de otros partidos en alianzas, estos no recibirán fondos partidarios.

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“Yo no voy a apoyar con recursos de mi partido como hacían otra gente. Yo voy a apoyar con recursos de mi partido a los afiliados del Partido Liberal Radical Auténtico que estén en esa lista de la alianza. Quería decirles esto porque esa va a ser la línea que vamos a trabajar”, aseveró.

“Estoy cansado de que partidos menores a nosotros reciban el mismo aporte. Estoy cansado de que hoy estemos en una situación crítica que da lástima dentro del partido. No busco culpables, sino miro en soluciones”, agregó.

" Yo no voy a malversar fondo dando aporte a otro partido político”, sentenció.

Advierte a liberocartistas, entre otros

En otro punto, también amenazó a los candidatos electos en las internas partidarias que apoyen en forma individual a otros partidos.

“No voy a ser tolerante con los que fueron elegidos en las internas partidarias y apoyan en forma individual a otro partido. Voy a ser bien claro”, señaló.

“Tampoco es expulsar por expulsar, pero gente que comete falta grave van a tener que verse con el Tribunal de Conducta”, advirtió.

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“No voy a permitir que afiliados del Partido Liberal Radical Auténtico, sin apoyo institucional den su apoyo a otro partido y menos al Partido Colorado”, finalizó.

Sus expresiones harían alusión a numerosos casos en el país, pero principalmente en Ciudad del Este donde la intendentable liberal ganadora, Laura Folle, supuestamente evalúa renunciar sin autorización del Directorio para apoyar a Daniel Mujica (Yo Creo).

Al mismo tiempo se acusa al clan Portillo, los liberales que perdieron la interna, de estar formando una alianza para las elecciones de concejales esteños con el clan Zacarías Irún de la ANR, que también perdió en su interna.