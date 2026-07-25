ANR: Wiens justificó su ausencia diciendo que no quiere abrazarse a corruptos

A diferencia del líder de Colorado Añeteté, el expresidente Mario Abdo Benítez que alegó compromisos personales para ausentarse del evento, el candidato a la presidencia de la República para el 2028 por el abdismo, Arnoldo Wiens, expresó firmemente tener claros motivos; como el no querer abrazarse a corruptos dentro de su partido y que además “persiguen injustamente” a quienes no son cartistas. No obstante, aclaró que está trabajando con todas sus fuerzas por las candidaturas coloradas sin distinción.

“No necesitan verme ahí porque no quiero abrazarme con los corruptos. No quiero avalar la corrupción y es un acto de solidaridad con los que injustamente son perseguidos por no alinearse al oficialismo. Por eso necesitamos marcar postura", sostuvo el presidenciable ayer durante un acto político en Misiones.

El propio Wiens se declara blanco de esa “persecución”, ya que se encuentra imputado por la Fiscalía en el marco de la causa conocida como “Metrobús”.

En dicha causa, el Ministerio Público dejó libre de culpa al exminisitro de Obras Públicas del gobierno de Cartes, Ramón Jiménez Gaona, por el fallido proyecto que adolecía de graves irregularidades de inicio, y cargó toda la responsabilidad a Wiens, que finalmente terminó cancelando el proyecto.

“Por el dolor que produce la persecución de la cual muchos de ustedes fueron víctimas. La injusticia que sufrimos. Aquí desde Misiones les digo, lamento mucho que no puedo irme mañana a la reunión convocada por el actual presidente del Partido Colorado (Cartes) porque no comparto esos valores”, insistió Wiens.

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Seguirá apoyando pese a las heridas y cicatrices

El mismo, no obstante, dijo celebrar la victoria de los candidatos electos sin importar de qué movimiento sean, y acotó que igualmente sigue trabajando para respaldarlos de cara a las elecciones municipales del 4 de octubre tal como manda el partido, pese a las “heridas y cicatrices”.

“Ayer (jueves) recibí a un candidato que era de la gente colorada que ganó en un distrito de Central. Todos los días hacemos ese trabajo con los gobernadores, con los diputados, con los candidatos a intendentes, con los candidatos a concejales. La unidad distrito por distrito en los 263 distritos de la República del Paraguay, muy pocos van a trabajar como yo por todos ellos para que podamos tener mejor resultado para el Partido Colorado”, afirmó.

Finalizó diciendo que su ausencia a este acto que consideró para las apariencias no mide su nivel de compromiso con el partido, ya que mejor que nadie sabe que pese a que “en algún momento nos toca perder, en otro momento nos toca ganar, pero siempre nos toca unirnos como colorados para lograr el resultado” en la elección que toque.