ANR: Cartistas intentaron minimizar ausencias de Mario Abdo, Velázquez y Wiens

El presidente de la ANR, Horacio Cartes remitió el pasado martes la invitación al acto de presentación de candidatos colorados al expresidente de la República y líder disidente por Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez, así como a la cabeza de Fuerza Republicana, el exvicepresidente Hugo Velázquez, sin embargo, ambos se excusaron de asistir.

Mientras que el precandidato presidencial Arnoldo Wiens, en un encendido discurso en un acto político en Misiones, dijo que no se quería “juntar con corruptos”, por lo cual también su ausencia fue visible.

Consultado sobre dichas ausencias, Luis Alberto Alderete, vicepresidente primero de la Junta de Gobierno, manifestó que Horacio Cartes envió una nota firmada con puño y letra y que el objetivo principal fue buscar la concordia entre todos los dirigentes.

Agregó que tanto, Mario Abdo Benítez como Hugo Velázquez remitieron cordiales notas justificando su ausencia con lo cual trató de minimizar el vacío.

“Para este caso se invitó a todos. Este es un acontecimiento histórico que marca un fortalecimiento y la posibilidad de conseguir coloradizar el país. Sobre las ausencias, ellos se han disculpado, y remitieron una nota muy gentil, por cierto”, aseguró Alderete.

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La individualidad es inferior

Por su lado, el expresidente Nicanor Duarte Frutos manifestó que la ausencia de algunos colorados es inferior al total de los que sí estaban en la cita convocada por Horacio Cartes.

“La individualidad es muy inferior a lo que representa la totalidad del universo colorado que sí está trabajando en todos los distritos del país”, sostuvo Nicanor.

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Sobre el discurso que dio el presidente de la ANR, Horacio Cartes manifestó que le “tocó el corazón” por su sencillez.

“Sencillo, simple que tocó el corazón de la dirigencia colorada, del pueblo por que asegura que hay una necesidad de poner al partido por encima de los intereses particulares”, dijo Nicanor.

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Por otra parte, el senador cartista Antonio Barrios manifestó que todos buscan la concordia y que la principal fortaleza del Partido Colorado es “saber recomponerse”.

“Buscamos la concordia, se excusaron en una carta. El presidente del partido nos dijo que estamos aquí en busca de la unidad. Eso se demostró. El Partido Colorado sabe recomponerse a pesar de las diferencias”, sentenció el senador.