Puerto Casado: Mora judicial beneficia al cartista Hilario Adorno y sigue sin ir a la cárcel

En octubre del 2025 el Tribunal de Apelación confirmó la condena a tres años y ocho meses de prisión para el entonces intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno (ANR-HC), quien utilizó dinero público para pagar una cuota de su camioneta particular.

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El político cartista, hermano del diputado Domingo “Mino” Adorno presentó el 30 de octubre una acción de inconstitucionalidad para frenar su ida a la cárcel.

En diciembre del 2025, los ministros Víctor Ríos, Gustavo Enrique Santander Dans y César Diesel coincidieron en que la presentación reunía los requisitos formales exigidos por el Código Procesal Civil y la ley 609/1995 y admitieron la acción. Sin embargo, siguen si dar una resolución para decidir si Hilario Adorno va o no a la cárcel.

Fiscal también dio un “guiño”

La fiscala Fernández, quien es allegada al clan Adorno, en la argumentación de su contestación a la apelación que había hecho Adorno a su condena, indicó que está de acuerdo con la condena, pero sostuvo que la pena debía ser solo de dos años.

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La agente, quien quedó a cargo del juicio recién en marzo del 2025, había solicitado la condena por lesión de confianza y pidió dos años de cárcel, con lo cual se maniobró para que el intendente cartista no pase un solo día tras las rejas.

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Toda la investigación y la acusación las hizo el fiscal Joel Cazal, sin embargo el “clan Adorno” buscó quitarlo de la causa y lograr ubicar a Teresilde Fernández para lograr una condena menor.

La investigación comenzó tras una denuncia presentada por ocho concejales en donde se afirmaba que Hilario Adorno compró una camioneta de la marca Mitsubishi, modelo L200, año 2022, cuyas documentaciones figuraban a nombre del intendente, sin embargo, el pago se habría realizado con recursos de la municipalidad de Puerto Casado.