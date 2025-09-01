Justicia hace un “guiño” a intendente cartista condenado

El intendente electo de Puerto Casado Hilario Adorno (ANR-HC) fue condenado a 3 años y 8 meses por lesión de confianza y administración en provecho propio y contaba con una restricción de acercarse a la sede de la Municipalidad de Puerto Casado, en un radio de 500 metros como medida cautelar, que constantemente violaba, por lo que ya había sido denunciado por el actual intendente interino Domingo Vera (ANR).

El cartista fue “advertido” por el Tribunal de Sentencia que de seguir violando su medida judicial iría a prisión. Sin embargo, hoy un Tribunal de Apelación le dio un “guiño” y le redujo la prohibición a 100 metros con lo cual le “blanqueó” su constante ingreso en zona no permitida.

Hilario Adorno, hermano del diputado Domingo “Mino” Adorno (ANR-HC), argumentó que el casco urbano de Puerto Casado y le resultaba imposible mantenerse a 500 metros de la sede municipal, por lo que ya había pedido al Tribunal de Sentencia la reducción, pero le fue negado por lo que presentó un Recurso de Apelación General.

Hoy el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala integrado por los jueces; Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni, por unanimidad resolvió revocar parcialmente el A. I. N° 787 de fecha 25 de agosto del 2025, mantuvo vigentes las medidas cautelares en contra del Hilario Adorno.

Sin embargo, los jueces revocaron la prohibición de acercarse 500 metros a la Municipalidad de Puerto Casado y estableciendo que esa prohibición de acercamiento sea de 100 metros a la redonda de la sede municipal.

En sus redes sociales el intendente condenado celebró su “acercamiento” como un gran triunfo.

“Hoy ganamos una batalla. Fuimos electo por el soberano y quien quiera ocupar el cargo está violando la ley, usurpando derechos no ganados”, escribió Adorno, en alusión al intendente interino Domingo Vera, quien quedó a cargo de la sede municipal desde la prohibición del cartista.