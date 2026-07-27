Beto Ovelar impidió que Bachi vuelva a postergar la comparecencia del presidente del IPS ante el Senado

La esperada comparecencia del presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, quedó finalmente confirmada para este martes, durante la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, que fue ampliada a otras comisiones debido al interés que genera la crisis sanitaria y el desabastecimiento de medicamentos.

La convocatoria se mantuvo pese a que, durante la reunión de la Mesa Directiva, el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), sugirió volver a postergarla argumentando que Fretes y su equipo estarán abocados a una maratón de cirugías programadas en Benjamín Aceval, feudo político del titular del Congreso.

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Sin embargo, el presidente de la Comisión de Hacienda, Silvio “Beto” Ovelar (ANR-HC), se opuso a una nueva dilación y dejó en claro que el Senado no podía seguir demorando un tema de alto impacto ciudadano.

“Este es un tema ya postergado, postergado, postergado. Se puede interpretar que nosotros, en nuestro rol de oficialistas, estamos tratando de cubrirle a él y no convocarlo. Más aún porque es un tema muy mediatizado. Dos horas de presencia no van a alterar el trabajo que está haciendo”, sostuvo Ovelar durante la Mesa Directiva dejando en offside a su colega.

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Reunión abierta a otras comisiones

Ovelar también propuso que la reunión no quede restringida únicamente a los integrantes de Hacienda, sino que puedan participar legisladores de otras comisiones interesadas en el análisis de la situación del IPS, como la comisión de Salud.

Explicó que, por la magnitud de la crisis, era necesario ampliar la participación parlamentaria.

La reunión tendrá como eje principal el estudio del proyecto impulsado por el senador Juan Afara y otros legisladores, que plantea una “ley puente” para autorizar la emisión de bonos destinados exclusivamente a financiar la compra inmediata de medicamentos e insumos hasta el cierre del presente ejercicio presupuestario.

Esperanza Martínez: “Hay plata, pero no para medicamentos”

La senadora Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana (PPC), explicó que la presencia del presidente del IPS y del ministro de Economía responde precisamente al análisis de ese proyecto.

Según indicó, la iniciativa no busca cubrir deudas históricas ni modificar la ejecución presupuestaria vigente, sino ofrecer una salida de emergencia al actual desabastecimiento.

“La idea es que esos bonos permitan comprar inmediatamente, con la mejor negociación posible, medicamentos e insumos para salir de esta crisis. No tiene que ver con la deuda atrasada ni con la ejecución planificada; es un salvataje para los seis meses que quedan del presupuesto”, afirmó.

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La legisladora volvió a cuestionar las prioridades del Gobierno de Santiago Peña y sostuvo que existen recursos suficientes, pero que se destinan a otros fines.

Criticó la inversión en publicidad oficial, contrataciones de influencers y otras erogaciones mientras continúan faltando medicamentos en el sistema público.

“Hay plata, pero no se dirige políticamente a donde debe dirigirse, que es comprar medicamentos. Este Gobierno prioriza donde hay negocio y no donde están las necesidades de la ciudadanía”, sostuvo.

También advirtió que el país se encuentra al borde de una huelga en el IPS, con trabajadores y jubilados movilizados reclamando insumos y medicamentos.

Advierten sobre el costo político de seguir postergando

Durante la reunión de la Mesa Directiva, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) respaldó la postura de Ovelar y sostuvo que la ciudadanía ya perdió la paciencia con la crisis del IPS.

Relató que incluso en sus redes sociales recibió numerosas críticas por considerar que el Senado estaba “haciendo ganar tiempo” al presidente del IPS.

“La gente dice: ‘En vez de ocuparse del IPS’. Nosotros postergamos y postergamos. Parece que ya estamos ayudando realmente”, manifestó.

Senadora cuestiona dichos de Lula

En otro tema, Esperanza Martínez calificó como “desafortunadas” las declaraciones del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien la semana pasada responsabilizó a Paraguay por el inicio de la Guerra de la Triple Alianza.

La senadora afirmó que las expresiones le sorprendieron debido a que históricamente Lula había mantenido una postura favorable al reconocimiento del daño histórico sufrido por Paraguay.

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“Fueron muy desafortunadas sus palabras. Incluso me sorprendieron porque Lula siempre tuvo una posición de reivindicar la necesidad de un resarcimiento histórico hacia Paraguay”, expresó.

Añadió que el Gobierno paraguayo debería solicitar formalmente una explicación al mandatario brasileño.

“Desconozco cuál fue la razón de esas declaraciones, pero fueron desacertadas y el Gobierno tiene que pedir una explicación”, concluyó.