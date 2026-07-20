Emergencia en IPS: Afara pide celeridad en declaración y plantea financiar con bonos

El IPS arrastra desde hace un tiempo una severa crisis por el desabastecimiento de medicamentos, la carente y mala atención a los asegurados y varios problemas financieros.

Ante esto, en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Senadores, se estudia desde hace unas semanas, un proyecto de ley que declara emergencia la previsional, a fin de que puedan agilizar algunas compras y reabastecerse.

El senador colorado disidente Juan Afara pidió celeridad a sus colegas para el tratamiento de este proyecto de ley, ya que el mismo responde a una necesidad constante de la gente.

“Yo pediría y acabo de pedir también que se le dé celeridad, y que se hable con los demás poderes a ver si podemos visualizar todo. Este es un problema real que está, que la gente necesita que se resuelva”, indicó en conversación con los medios.

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Emergencia daría oxígeno al IPS

Afara recordó que la propuesta ya fue tratada en la comisión de salud del Senado, de la que él forma parte, y aseguró que la misma serviría prácticamente para darle las condiciones a la administración de Isaías Fretes, quien asumió la presidencia de IPS tras la destitución de Jorge Brítez y a quien se responsabiliza de la crisis actual, como puente para que tenga el dinero necesario y comprar medicina, que es lo que reclama la gente.

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Dijo que no puede contestar cuál es el motivo por el que se dilata el estudio del proyecto de ley que declara emergencia de IPS, ya que consideró que se le debe dar toda la atención, porque se trata de la salud y vida de la gente.

“¿Qué te dice hoy el asegurado? Y la gente que recurre, ‘no conseguimos, no tenemos’. Esa ley le permite al Estado participar pagando la parte de salud de la deuda histórica, un 39%. O sea, un dinero que se puede conseguir a través de bonos y poner a disposición del Instituto de Previsión. Paralelamente, el Instituto puede seguir haciendo todos sus llamados, todas las cosas y organizarse en ese año, en el año siguiente”, detalló.

La deuda del Estado paraguayo con el IPS asciende a más de US$ 800 millones, sumando una deuda histórica y las obligaciones acumuladas por el actual gobierno.

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“Vamos a ver si son guapos”, dice Afara

Afara insistió en que quienes no estén de acuerdo con el proyecto de declaración de emergencia del IPS, que se expresen pero que planteen alternativas para poder llegar a una solución del problema de la gente.

Además, dijo que este proyecto serviría al IPS como puente para agilizar las compras, como también probaría si es que “verdaderamente son guapos para, con plata en mano, comprar más barato, mejores condiciones, todo para que rinda más, que es lo que necesitamos”.

Sobre la forma de financiar la emergencia, dijo que si bien la emisión de bonos del Estado podría servir, la misma no es propuesta de la disidencia colorada, pero se debe encontrar el mecanismo.

“El Ministerio todavía no nos dio una respuesta. Yo no tengo una respuesta del Ministerio de Economía. Estuvieron aquí el otro día, pero evidentemente nadie todavía se adentró en el proyecto, entonces todavía no hubo una respuesta”, lamentó.

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Además de la crisis financiera, la administración del expresidente Brítez es duramente cuestionada por dar G. 2,2 billones de los fondos jubilatorios a Ueno Bank, ente bancario de exsocios del presidente de la República, Santiago Peña, incluso violando su propio reglamento, según un informe de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.