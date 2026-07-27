Incremento patrimonial de Nenecho está justificado, dice Contraloría

Recientemente, la CGR emitió su dictamen tras analizar las declaraciones de bienes y rentas del exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez.

El estudio abarcó el periodo comprendido entre su asunción al cargo en noviembre de 2021 y su baja del cargo en agosto de 2025, tras su renuncia en medio del escándalo de los G. 500.000 millones, una intervención y otros cuestionamientos.

Con su salida, el jefe comunal cartista culminó de manera prematura una administración marcada por escándalos y acusaciones de corrupción. Otro dato no menor fue que el contralor, Camilo Benítez Aldana, fue quien había pedido originalmente la intervención a la Municipalidad de Asunción cuando estaba a cargo de Rodríguez.

Inclusive, en septiembre del 2024, el colorado fue imputado por presunta lesión de confianza y asociación criminal junto a otros funcionarios en el conocido caso “detergentes de oro”.

Lea más: Fiscalía imputa a Nenecho por supuesta lesión de confianza y asociación criminal

La declaración jurada de ‘Nenecho’

Según la conclusión de la CGR, se establece que el incremento patrimonial del exintendente está justificado, ya que según los estudios realizados, los bienes acumulados durante su mandato guardan “correspondencia” con los ingresos legales que declaró haber percibido en ese lapso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Conforme a los documentos, el patrimonio neto de “Nenecho” experimentó un incremento, pasando de G. 118.000.000 al asumir el cargo a G. 259.370.871 al momento de su baja. Esto representa un aumento patrimonial de G. 141.370.871.

El documento también detalla que “Nenecho” percibió G. 1.233.845.186 en concepto de ingresos en la función pública en el periodo analizado.

El cambio se dio supuestamente tras lograr cancelar créditos por un total de G. 180.395.800. Este dictamen favorable hacia él llega luego de que el cartista haya intentado volver a la Municipalidad, pero como concejal, aunque aparentemente los electores consideraron su gestión minada de críticas y no pudo integrar la lista final.

“Concluidas las verificaciones y los análisis realizados, expresamos que existe correspondencia entre los bienes declarados y los ingresos percibidos por el señor Óscar Andrés Rodríguez Quiñonez, con C.I entre la 8° DJBR de fecha 24/11/2021 y la 9° DJBR de fecha 27/08/2025″, menciona textualmente el documento.

Lea más: Detergente de oro: Corte destraba causa contra Nenecho y otro acusado