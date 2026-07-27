Dichos de Lula: Diosnel Aguilera tilda de “antipatriota y amarillista” la política exterior de Peña

El diputado opositor Diosnel Aguilera (PLRA, FR) fue enfático en su crítica el gobierno de Santiago Peña, que se “infla el pecho” para emitir rápidamente un comunicado a través de Cancillería para meterse en una disputa personal por dichos racistas entre la senadora Celeste Amarilla (PLRA, Nuevo Liberalismo) y el jugador de fútbol de Francia, Kylian Mbappé, pero cuando el presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” Da Silva ofende la historia y la memoria de nuestro país pretendiendo invertir las culpas en torno a la Guerra de la Triple Alianza, se evidencia sumisos.

“El silencio del gobierno de Peña indudablemente demuestra el poco patriotismo del presidente porque estas son cuestiones que debe tener una defensa férrea de parte del presidente de la República" ya que no “los dichos de Lula no podemos llevar al plano anecdótico ni como como discurso de campaña”

Esto ya que Lula, al plantear que supuestamente Paraguay fue agresor y no el agredido en la guerra en la que se unieron tres países (Argentina, Brasil y Uruguay) para saquear el país, diezmar la población y repartirse territorio, en realidad “está violentando la historia del Paraguay, justificando una masacre al pueblo paraguayo y significó prácticamente la devastación del pueblo paraguayo”, recriminó Aguilera".

Como paraguayo, considero inadmisible que “la Cancillería igualmente esté con la cabeza gacha”, sobre todo cuando fueron rápidos para pronunciarse en el caso Mbappé, lo que en realidad evidencia que este gobierno “está mucho en el amarillismo” y “en traer al debate temas que son irrelevantes”.

Para colmo, Peña solo Gobierna “para su patrón”

Como si no fuera suficiente la muestra de genuflexión del presidente Santiago Peña a nivel de política exterior, a nivel interno este fin de semana, en el acto de presentación de candidatos de la ANR para las municipales del 4 de octubre próximo terminó de coronarse como un “empleado” del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aguilera cuestionó fuertemente el hecho de que Peña, en vez de cumplir con sus obligaciones de mandatario, donde estamos en un país donde “tenemos más de 1 millón de paraguayos que están yendo a la cama con un alimento en el día”, su preocupación sea declararse “jefe de campaña” de la ANR para los próximos comicios municipales.

“Eso es porque él está en el disparate. Realmente a él no le interesa la suerte del pueblo paraguayo. A él le interesa más que sus dichos caigan bien a su patrón, porque él responde a las directivas del presidente del Partido Colorado", recriminó Aguilera.

Para finalizar, dijo que es lamentable esta actitud del mandatario que “está buscando caerle bienl al presidente de su partido y se olvida que él tiene que conducir para los 6 millones y un poco más de paraguayos”.