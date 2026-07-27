En plena gira, Santiago Peña confirma otro viaje para participar del cambio de mando en Colombia

El presidente de la República, Santiago Peña, continúa ampliando su agenda internacional. Mientras participa en Perú de los actos de investidura de la presidenta electa Keiko Fujimori y antes de iniciar una visita oficial a Ecuador, el mandatario confirmó que también viajará a Colombia para asistir a la ceremonia de asunción del presidente electo Abelardo De la Espriella, prevista para los días 6 y 7 de agosto.

La nueva salida al exterior fue confirmada por la Presidencia de la República tras una reunión mantenida entre Peña y el vicepresidente electo colombiano, José Manuel Restrepo Abondano, quien encabezó una delegación oficial.

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Nueva gira en medio de una intensa agenda internacional

De acuerdo con la información oficial, durante el encuentro ambas autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer las relaciones bilaterales y económicas entre Paraguay y Colombia, con el objetivo de promover nuevas inversiones y ampliar la cooperación entre ambos países.

Asimismo, conversaron sobre la posibilidad de consolidar alianzas estratégicas en materia de seguridad para enfrentar de manera conjunta al crimen organizado, uno de los principales desafíos de la región.

En ese contexto, Peña aceptó formalmente la invitación para participar de los actos de transmisión de mando del nuevo Gobierno colombiano.

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Los viajes vuelven al centro del debate

La confirmación de un nuevo viaje se da mientras el jefe de Estado aún desarrolla una gira por Perú y tiene previsto trasladarse posteriormente a Ecuador para cumplir con su primera visita oficial a ese país desde que asumió la Presidencia en agosto de 2023.

La sucesión de compromisos internacionales vuelve a poner el foco sobre la intensa agenda de viajes del mandatario, un aspecto que en reiteradas ocasiones generó cuestionamientos desde sectores de la oposición y de la ciudadanía, que reclaman una mayor presencia del presidente para atender problemas internos como la crisis del sistema de salud, las demandas sociales y la situación económica.

No obstante, desde el Gobierno sostienen que estas misiones oficiales buscan posicionar a Paraguay como un destino atractivo para las inversiones, fortalecer la integración regional y ampliar la cooperación con otros países.