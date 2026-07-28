Política
28 de julio de 2026 a la - 09:28

Benítez difunde nota del Equipo Económico e insiste en que Gobierno busca favorecer a Atome

El diputado Raúl Benítez en los estadios de ABC TV.
El diputado Raúl Benítez en los estadios de ABC TV.

Una nota del Equipo Económico Nacional (EEN) dirigida al nuevo presidente de la ANDE, Miguel Báez, fue difundida este martes por el diputado Raúl Benítez. Este señala que el documento respalda sus cuestionamientos sobre que el cambio del titular de la estatal eléctrica se da para beneficiar a los cercanos de Santiago Peña.

Por ABC Color

El diputado opositor Raúl Benítez compartió este martes una nota que, según el documento, fue remitida por el Equipo Económico Nacional (EEN) al nuevo presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Miguel Báez, en la que se solicita un informe técnico sobre la disponibilidad de potencia y las perspectivas de aprovechamiento del excedente energético del país.

El pedido requiere información específica sobre proyectos vinculados a los sectores de inteligencia artificial (IA), centros de datos (data centers), computación avanzada, hidrógeno verde y sus derivados, además de otras actividades de elevada demanda eléctrica.

A criterio de Benítez, la nota constituye una prueba de que el Ejecutivo reemplazó al entonces presidente de la ANDE, Félix Sosa, con el objetivo de favorecer a la firma Atome, que busca acceder a una tarifa eléctrica inferior a la defendida por el anterior titular de la estatal.

No pasaron 24 horas y el Gobierno solicita informe sobre energía disponible para Atome y otros. Esto confirma que la salida de Sosa responde a un plan de entrega de nuestra energía a precio de migaja para empresas amigas a Peña. Están haciendo negocios sobre la cabeza de la gente”, sostuvo.

Lea más: Ingenieros de ANDE advierten que accionarán si se aprueba tarifa que pide Atome

Raúl Benítez comparte un tuit denunciando el informe solicitado al presidente de la ANDE, con texto visible sobre energía y economía.
El diputado Raúl Benítez critica la solicitud del gobierno sobre energía para la empresa Atome en relación a la ANDE.

Benítez recuerda diferencias por la tarifa propuesta

El legislador viene cuestionando al gobierno de Santiago Peña por un presunto intento de beneficiar a personas allegadas al mandatario. En ese contexto, hace referencia a la propuesta presentada por Atome, que plantea un acuerdo comercial por US$ 30 por megavatio hora (MWh) durante un periodo de 15 años.

Según Benítez, la administración encabezada por Félix Sosa rechazó esa propuesta al considerar que la tarifa mínima debía ser de US$ 44 por MWh.

Lea más: Ingenieros de ANDE proponen subasta de precios y limitar energía a 700 MW a criptomineras y data centers

Una carta oficial dirigida a Miguel Báez Reyes, con detalles sobre energía y tecnologías avanzadas, en ambiente formal de oficina.
El diputado Raúl Benítez difundió una nota del Equipo Económico Nacional al presidente de la ANDE sobre el aprovechamiento energético.

De acuerdo con el documento difundido por el diputado, la ANDE dispone de plazo hasta el próximo 31 de julio para responder al requerimiento formulado por el Equipo Económico Nacional.