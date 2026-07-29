Barrio Ueno: “Con plata del Estado te roban tu casa”, denuncia el senador Filizzola

“Quieren robarles sus casas y dejar en la calle a 45 familias paraguayas para que el banco de los amigotes de Peña haga su propio barrio”, repudió el parlamentario opositor ante el pleno de la Cámara Alta.

Sostuvo que la candidata a la intendencia de Asunción por la oposición, Soledad Núñez, no va a permitir esta situación, a diferencia del intendentable cartista, Camilo Pérez“ al ser candidato del mismo equipo que arruinó Asunción”.

“No les importan la ciudad ni la gente. Solo les importa robar; su codicia no tiene límites”, sentenció Filizzola.

Durante su alocución ante el Senado, Filizzola subrayó que, una vez más, el banco del que Peña dice que ya no es accionista dispone de todos los fondos estatales y entes públicos.

Regularización se cortó

Subrayó que este caso afecta a 45 familias a quienes quieren dejar sin vivienda, aunque llevan 30 años o más en estos terrenos municipales. Dijo que supuestamente se estaba dando un proceso de regularización de los lotes con la comuna, que casualmente se cortó.

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“¿Por qué? Porque Banco Ueno, que trabaja con nuestra plata, con 800 millones de dólares de IPS y del Estado paraguayo, quiere construir un barrio, hoteles, comercios, en fin, lo que sea”, aseveró.

“Con plata del Estado te roban tu casa, eso es lo que están haciendo. Y con la complicidad de la municipalidad de Asunción, cortando los procesos de regularización, una vergüenza”, lamentó el legislador.

En el marco de las próximas elecciones municipales del 4 de octubre, dijo que espera que este caso una más a la oposición.

“¿Cómo van a dejar a 45 familias en la calle para hacer un barrio, para hacer comercios y manipulando las instituciones, utilizando el poder político? ¡Una vergüenza, indigna y encima con nuestra plata, porque es plata del Estado paraguayo la que están invirtiendo“, finalizó.