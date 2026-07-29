Caso Esteban Samaniego: Patricia Corvalán y otros acusados seguirán con arresto domiciliario

Tras comparecer a la audiencia preliminar el juez Humberto Otazú ordenó el retiro de las tobilleras electrónicas a la intendente renunciante de Quyquyhó Patricia Corvalán (ANR-HC), esposa del cuestionado diputado Esteban Samaniego. Sin embargo, le mantuvo el arresto domiciliario hasta tanto se decida si el caso por lesión de confianza por un presunto daño patrimonial de G. 1.109 millones va o no a juicio oral.