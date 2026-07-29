Caso Esteban Samaniego: Patricia Corvalán y otros acusados seguirán con arresto domiciliario

Hoy se desarrolla el tercer y último día de la audiencia preliminar convocada por el juez Humberto Otazú a los acusados en la causa Esteban Samaniego por un presunto desvío de G. 1.109 millones cuando el parlamentario cartista fungía de intendente de Quyquyhó.
Luego de 18 meses de diferentes chicanas, el pasado 27 de julio comenzó la audiencia preliminar de los doce acusados de participar en el presunto desvío de dinero de la Municipalidad de Quyquyhó, que supuestamente fue para financiar la vivienda del matrimonio compuesto por el diputado Esteban Samaniego y la intendenta Patricia Corvalán.
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Tras las dos primeras jornadas, varios coacusados reconocieron los hechos por los cuales son procesados y muchos de ellos argumentaron que solo cumplían órdenes del entonces intendente Samaniego. Propusieron devolver el presunto dinero y además una compensación económica para lograr una salida procesal.
Con arresto, pero sin tobilleras
El juez Humberto Otazú, ayer al finalizar la segunda jornada de audiencia ordenó retirar las tobilleras electrónicas a la intendente cartista Patricia Corvalán y a la candidata a intendente colorada Ruh Mercedes Medina Yegros.
También se retiraron las tobilleras a Andrés Alfredo Arrua Brítez, Manuel Olazar Duarte y al actual presidente de la Junta Municipal de Quyquyhó Carlos Aurelio Bareiro Bogarín (ANR-HC),quien busca su reelección.
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Pese a que el presunto daño patrimonial fue bajo la gestión del cartista Esteban Samaniego, sigue sin rendir cuentas a la justicia debido a que sus colegas de la Cámara Baja no lo desafueran.