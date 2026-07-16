Gustavo Rodríguez: Testigos admiten que endosaban cheques municipales

El cartista Gustavo Rodríguez y otras nueve personas, entre funcionarios municipales y contratistas, están acusados por una presunta lesión de confianza de G. 2.269 millones ocurrida durante el 2021 y el 2022.

En prosecución del juicio se presentaron a declarar dos personas, exfuncionarios municipales, quienes confirmaron que endosaron y efectivizaron cheques a pedido de sus patrones durante el 2021.

Una de ellas fue Norma Elizabeth Carmona Benítez, funcionaria municipal comisionada al Hospital de San Pedro de Ycuamandyyú desde febrero del 2019 a junio del 2021, quien confirmó que había endosado y cobrado cheques emitidos por la municipalidad sampedrana a pedido de su jefa Rosa Benítez Lezcano, quien es proveedora estatal y dueña de Comercial Rosi.

Lea más: Gustavo Rodríguez: Auditores de CGR confirman desprolijidades

“Yo no sé quiénes emitían los cheques pero a mí me daba la señora Rosa para ir a cobrar. Yo me crié con ella desde los 12 años y le hacía los quehaceres, entre ellos los cobros de cheques (...) cobraba creo porque ella es proveedora de la municipalidad y otras instituciones”, dijo la testigo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que durante un periodo fue funcionaria municipal, pero que prestaba servicio como técnica en laboratorio y que en el 2023 fue contratada por el Ministerio de Salud.

La mujer dejó de ser funcionaria municipal en junio del 2021, sin embargo, se presentaron como prueba documental cheques que fueron efectivizados por la misma incluso en agosto del 2021.

Son más de 20 cheques al portador que supuestamente la dueña de Comercial Rosi le entregó para ir al banco a efectivizar el dinero. Los montos rondan entre G. 1.500.000 y G. 7.000.000.

Lea más: Gustavo Rodríguez: Fiscal presenta alegatos y confirma que se malversaron G. 1.914 millones

Entregaba el dinero a Gustavo Rodríguez

Por su lado, Hugo Mena, exsecretario privado del intendente, manifestó que también endosaba y efectivizaba cheques a pedido de su jefe Gustavo Rodríguez, o del administrador Vicente Darío Báez Benítez, quien también está enjuiciado en la misma causa.

“Yo era secretario y chofer del intendente. En algunos casos, me enviaba al banco con los cheques para que efectivizara el dinero que le entregaba en mano y en otras ocasiones al administrador Darío Báez” dijo Hugo Mena.

Mena agregó que nunca se quedó con el dinero de esos cheques, que no era su salario y aseguró que incluso cuando renunció no le pagaron la totalidad del salario que le correspondía.

También en juicio se hizo la presentación documental en donde incluían los cheques emitidos por la Municipalidad de San Pedro en donde ambos testigos reconocieron sus firmas en el anverso.

Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos conformado por los jueces Matías Garcete (como presidente), Elsa García y Adriana Planás convocó para el próximo 20 de julio para dar seguimiento al juicio.