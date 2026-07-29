Leite habla de dupla de Alliana y el vicepresidente le da un “tirón de oreja”

Este miércoles, el senador cartista Gustavo Leite fue contundente al decir que “la dupla es Alliana - Baruja, punto”, en referencia a la chapa presidencial del oficialismo para las elecciones del 2028.

Al ser consultado sobre supuestas “incomodidades” por el nombre del actual ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, para acompañar al vicepresidente, Leite se excusó con el argumento de que “estoy llegando a Paraguay”.

“Ustedes saben que estuve afuera (en Estados Unidos como embajador). Según alguno de ustedes, paseándome”, citó. Otra figura colorada que mencionó la misma dupla fue el expresidente Nicanor Duarte Frutos.

También apuntó que el Partido Colorado cuenta con “tres millones de afiliados” y por eso “no nos pueden pedir que estemos contentos con todos”.

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El “tirón de oreja” de Pedro Alliana

Tras las declaraciones del legislador cartista, el vicepresidente Pedro Alliana publicó en redes sociales un mensaje “para evitar interpretaciones“.

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“La opinión del senador Gustavo Leite sobre postulación a la vicepresidencia no representa en absoluto mi postura. Soy fiel al compromiso asumido de ser responsable del anuncio del candidato a vicepresidente al final de las elecciones municipales y mientras sea candidato ese plazo se va a cumplir”, aseguró.

Inclusive alegó que en la Asociación Nacional Republicana (ANR) “la disciplina la marcamos con respeto a las personas y su rol”, por lo que el suyo es “designar y anunciar” un futuro candidato a la vicepresidencia.

“Un candidato de Honor Colorado es fiel a su palabra y no duda en el cumplimiento de sus compromisos”, disparó conta su correligionario, también del movimiento oficialista.

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