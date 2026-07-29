Política
29 de julio de 2026 a la - 16:43

Leite habla de dupla de Alliana y el vicepresidente le da un “tirón de oreja”

Imagen de archivo: El senador Gustavo Leite frente a las autoridades el día de su juramento como embajador.
Imagen de archivo: El senador Gustavo Leite frente a las autoridades el día de su juramento como embajador.Juan Pablo Pino

El senador Gustavo Leite mencionó que el ministro Juan Carlos Baruja acompañaría al vicepresidente Pedro Alliana para las futuras Elecciones Generales. Tras sus declaraciones, Alliana dio un “tirón de oreja” al legislador cartista.

Por ABC Color

Este miércoles, el senador cartista Gustavo Leite fue contundente al decir que “la dupla es Alliana - Baruja, punto”, en referencia a la chapa presidencial del oficialismo para las elecciones del 2028.

Al ser consultado sobre supuestas “incomodidades” por el nombre del actual ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, para acompañar al vicepresidente, Leite se excusó con el argumento de que “estoy llegando a Paraguay”.

“Ustedes saben que estuve afuera (en Estados Unidos como embajador). Según alguno de ustedes, paseándome”, citó. Otra figura colorada que mencionó la misma dupla fue el expresidente Nicanor Duarte Frutos.

Pedro Alliana
De izq. a der.: El posible precandidato a vicepresidente de la República por Honor Colorado, Juan Carlos Baruja; el futuro presidenciable cartista Pedro Alliana; Santiago Peña; Raúl Latorre y Tadeo Rojas.

También apuntó que el Partido Colorado cuenta con “tres millones de afiliados” y por eso “no nos pueden pedir que estemos contentos con todos”.

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El “tirón de oreja” de Pedro Alliana

Tras las declaraciones del legislador cartista, el vicepresidente Pedro Alliana publicó en redes sociales un mensaje “para evitar interpretaciones“.

“La opinión del senador Gustavo Leite sobre postulación a la vicepresidencia no representa en absoluto mi postura. Soy fiel al compromiso asumido de ser responsable del anuncio del candidato a vicepresidente al final de las elecciones municipales y mientras sea candidato ese plazo se va a cumplir”, aseguró.

Publicación de Pedro Alliana en redes sociales, destacando texto sin imágenes de personas o elementos visuales relevantes.
El mensaje del vicepresidente Pedro Alliana hacia el senador Gustavo Leite.

Inclusive alegó que en la Asociación Nacional Republicana (ANR) “la disciplina la marcamos con respeto a las personas y su rol”, por lo que el suyo es “designar y anunciar” un futuro candidato a la vicepresidencia.

“Un candidato de Honor Colorado es fiel a su palabra y no duda en el cumplimiento de sus compromisos”, disparó conta su correligionario, también del movimiento oficialista.

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