ANR: Alliana vuelve a “elegir” a Baruja y asegura que no aceptará imposiciones

“Pero nosotros tenemos un proceso que todavía debemos de llevar adelante. Yo le pido a los compañeros, a los amigos, un poco de respeto. Y saben esto, saben los senadores, saben los diputados, saben los gobernadores, sabe el presidente de la República (Santiago Peña) y sabe el presidente del partido, nuestro líder Horacio Cartes, que si es por mí, si yo hoy tengo que tomar una decisión, yo me juego por Juan Carlos (Baruja), yo me juego por él. Pero hay cuestiones que nosotros todavía debemos llevar adelante”.

Así expresó el vicepresidente y en ejercicio de la Presidencia, Pedro Alliana, a radio 970 AM, al ser consultado sobre los dimes y diretes sobre su futuro compañero en la dupla presidencial del movimiento Honor Colorado con miras a las elecciones generales de 2028.

Volvió a referirse a la posible precandidatura a la Vicepresidencia de la República del actual ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, también senador colorado cartista con permiso.

El vicepresidente Alliana, en tono de impaciencia, pidió que la dirigencia colorada espere la conclusión de las elecciones municipales del 4 de octubre para el anuncio oficial sobre su dupla presidencial.

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Debe “dialogar con gobernadores”

En otro momento, Pedro Alliana se refirió a la situación de tirantez que se originó en el seno de los gobernadores colorados cartistas. Este grupo, en su mayoría, apoya al titular del Consejo de Gobernadores, el jefe departamental de Guairá, César Sosa. También dijo que debe acercarse a algunos diputados colorados cartistas, sin dar nombres.

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Sobre la tensión, el vicepresidente dijo que Baruja debe conversar con los gobernadores. “Creo que a Juan Carlos (Baruja) le falta todavía cerrar algunos puntos en cuanto a eso. Yo creo que le falta cierto diálogo con algunos diputados, sé que él tiene el respaldo de la gran mayoría de los senadores, pero le falta una conversación. Yo le dije, esto que estoy contando hoy, hablo con Juan Carlos, nos vemos en casa, estamos ahí, compartimos puntos, estamos siempre compartiendo, hablando, y de varios temas, no solamente del tema político, Yo creo que él también tiene que cerrar una conversación con los gobernadores, hablar con ellos (gobernadores)”, manifestó el segundo del Poder Ejecutivo.

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“No aceptará imposiciones”

Asimismo, Pedro Alliana señaló que marcó su hoja de ruta y afirmó que no aceptará imposiciones. Añadió que el primer paso es culminar las elecciones municipales de octubre. “También puse mis condiciones. Y bueno, yo solamente pido que se respete eso. Si no, hay muchísimas buenas figuras dentro del Movimiento Honor Colorado y no tengo ningún problema, como dije, de dar un paso al costado. Pero hoy por hoy solamente yo no voy a aceptar ningún tipo de imposición. Yo voy a seguir mi hoja de ruta. Y bueno, yo le pido que dejen de jugar dentro de esos tiempos", expresó.