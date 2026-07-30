Honor Colorado: Chase asegura que la puja por la vicepresidencia es “competencia política”

La definición del precandidato a vicepresidente que acompañará a Pedro Alliana en las elecciones generales de 2028 sigue generando movimientos dentro de Honor Colorado. Sin embargo, el líder de la bancada cartista en el Senado, Natalicio Chase, rechazó que exista una crisis en el movimiento oficialista y atribuyó el escenario a una competencia política habitual.

El legislador señaló que todavía no comprende la urgencia por definir la dupla presidencial. “No entiendo ese apuro”, sostuvo.

Las declaraciones se producen luego de que el senador Gustavo Leite afirmara que el ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, será el candidato a vicepresidente del oficialismo. “Es la opinión de Gustavo y él tiene su forma de comunicar”, mencionó al respecto.

Lea más: Puja por un lugar en la chapa de Alliana: ¿Cesarito Sosa descarta la Vicepresidencia?

Chase niega una crisis dentro de Honor Colorado

El senador sostuvo que dentro del movimiento no existe una confrontación interna, sino que distintos sectores impulsan a sus respectivos postulantes para integrar la fórmula presidencial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“No hay crispación, hay competencia política, que es lo que existe siempre en nuestro partido y eso se va a dar hasta el último día que se tome la decisión”, dijo.

En ese sentido, remarcó que lo que existe en Honor Colorado es “competencia y voluntad de muchos actores de ocupar ese lugar de privilegio”, al tiempo de considerar que esa competencia “es buena”.

Gobernadores y acercamientos con Arnoldo Wiens

Consultado sobre un eventual acercamiento de gobernadores cartistas al precandidato colorado disidente Arnoldo Wiens, Chase dijo desconocer si existen conversaciones en ese sentido.

No obstante, consideró que dialogar con distintos aspirantes forma parte de la dinámica política.

Pese a ello, manifestó que considera difícil que un gobernador identificado con el cartismo termine respaldando la candidatura de Wiens.

Resta importancia a diferencias con diputados oficialistas

Chase también fue consultado sobre el malestar de algunos diputados oficialistas con el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar. Al respecto, minimizó las críticas expresadas por el diputado Hugo Meza.

Lea más: Baruja y Latorre coinciden en que Alliana definirá la chapa presidencial tras las municipales

“No existe controversia entre nosotros. Hugo Meza siempre opina duro y vamos a dejar que cada uno diga lo que quiera”, expresó.

El senador sostuvo que, con las elecciones municipales de octubre cada vez más cerca, el escenario político no favorece enfrentamientos internos. “No es el momento para la lucha estéril”, indicó.