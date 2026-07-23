Suspenden audiencia para cargos en Contraloría mientras aguardan informes sobre posibles descalificados

La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores ayer informó la tercera descalificación de otro aspirante al cargo de contralor general de la República tras recibir un informe de la Corte Suprema de Justicia.

El abogado penalista Édgar Hernán Sosa Gómez fue destituido por la Corte en el 2014 en su cargo de juez de Ciudad del Este por liberar a un narcotraficante condenado. El mismo incluso durante su exposición, en una audiencia pública de candidatos dijo que nunca tuvo una sanción administrativa.

Hace una semana, el mismo órgano legislativo removió a dos candidatos a contralor: uno porque estaba por Europa y el otro denunciado por usura.

Los primeros excluidos del proceso de selección

Fueron apartados del proceso de selección de contralor y subcontralor general de la República Pablino Germán González Godoy y a Miguel Francisco Duré Díaz porque no reunían los requisitos establecidos en la ley de la Contraloría y la Constitución Nacional.

Según el informe de la comisión, González Godoy se encontraba de excursión en París, Francia, por lo que ni siquiera acudió a la audiencia prevista en el Congreso.

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Por otra parte, Duré Díaz presentaba antecedentes de sumarios y destituciones que inhabilitan su participación. En 2022, siendo funcionario del Poder Judicial, fue denunciado ante el Ministerio Público por producción de documentos no auténticos por otra funcionaria.

Sobre el mismo también había denuncias que tendría un supuesto esquema de usura dentro del propio Palacio de Justicia de Asunción.

¿De qué instituciones piden datos para hacer las depuraciones?

La comisión de Asuntos Constitucionales aguarda informes sobre los postulados de la Contraloría General de la República, del Ministerio Público, el Instituto de Previsión Social (IPS) y del Poder Judicial, en caso de que hayan tenido alguna sanción o sumario a la fecha.

La intención del órgano legislativo que debe emitir un dictamen es conocer de antemano si reúnen o no los requisitos los candidatos, de manera a realizar las consultas durante el desarrollo de la exposición.

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Conforme se establecen los plazos, la comisión debería emitir dictamen dentro de la primera quincena de agosto.

Los candidatos que quedan por presentar sus propuestas

En la última audiencia pública, que se realizará el próximo jueves 30, a las 10:00, en la sala de sesiones del Senado tendrán a su cargo presentar sus propuestas:

José Antonio Delvalle Fernando Luis Haitter Christian Daniel Barba Antonio Olmedo Caballero Saúl González Ayala Marino Zaragoza Medina Ruth Carolina Galeano Cosme Alfredo Torres Armindo Torres

La Constitución, en su artículo 281, establece que el contralor y el subcontralor deben:

Ser de nacionalidad paraguaya.

Tener al menos 30 años de edad.

Poseer título universitario en Derecho o en Ciencias Económicas, Administrativas o Contables.

Ser designados por la Cámara de Diputados a partir de ternas propuestas por la Cámara de Senadores, ambas por mayoría absoluta.

Asimismo, la Carta Magna dispone que ejercerán funciones por cinco años y podrán ser confirmados solo por un período más, bajo el mismo procedimiento constitucional.

Por su parte, la Ley 276/94 también establece impedimentos para acceder al cargo, entre ellos haber sido sancionado administrativamente durante el ejercicio de una función pública, contar con condenas por determinados delitos o mantener vínculos de parentesco con el presidente o vicepresidente de la República dentro de los grados prohibidos.