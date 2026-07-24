Senado excluye al cuarto candidato a contralor por informe del propio Camilo Benítez

El presidente de la comisión, senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC), notificó en la fecha oficialmente al abogado Marino Zaragoza Medina que quedaba fuera del proceso de selección al verificarse un impedimento previsto en el artículo 5 de la Ley N.º 276/94, Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República.

La comunicación señala que, tras el análisis de admisibilidad administrativa de los antecedentes remitidos por las instituciones requeridas, la postulación del abogado “se encuentra ante los impedimentos establecidos en el artículo 5° de la Ley N.º 276/94”, motivo por el cual fue excluido del proceso.

Zaragoza Medina era uno de los nueve candidatos que debía exponer su propuesta como candidato a contralor la próxima semana.

El informe fue firmado por Camilo Benítez, también candidato

La decisión de la comisión se sustentó en la Nota CGR N.º 3600, fechada el 23 de julio de 2026 y firmada por el contralor general Camilo D. Benítez Aldana, quien figura entre los candidatos que buscan ser confirmados por un nuevo periodo al frente del organismo de control.

En respuesta al pedido de informes realizado por el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales sobre funcionarios de la Contraloría postulados a los cargos de contralor y subcontralor, Benítez informó que, tras una revisión integral de las direcciones competentes, no existían sumarios administrativos abiertos ni procedimientos pendientes de resolución para los funcionarios consultados, los últimos de la ronda de audiencias.

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Sin embargo, precisó una única excepción. “No existen sanciones administrativas previas, salvo la registrada en el caso del funcionario Marino Zaragoza Medina, por falta de segundo grado, conforme a la Resolución CGR N.º 253/17”, señala el documento remitido al Senado que no especifica el motivo de la sanción.

Esa sanción administrativa fue considerada suficiente por la Comisión de Asuntos Constitucionales para aplicar los impedimentos previstos en la legislación vigente y dejar fuera de competencia al postulante.

El 27 de abril del año pasado presentó su declaración jurada de bienes y rentas comunicando su baja del cargo. Ocupaba la dirección de área, dependiente de la Dirección General de control de la Gestión Ambiental.

Ya son cuatro los candidatos excluidos

Con la salida de Marino Zaragoza Medina, ya son cuatro los aspirantes apartados del proceso de selección.

Anteriormente fueron excluidos:

Pablino Germán González Godoy , por no reunir los requisitos legales establecidos.

Miguel Francisco Duré Díaz , debido a antecedentes administrativos y judiciales incompatibles con el cargo.

Édgar Hernán Sosa Gómez, tras conocerse un informe de la Corte Suprema de Justicia que confirmó su destitución como juez en 2014 que favoreció a narcotraficantes.

La Comisión de Asuntos Constitucionales continúa realizando un proceso de depuración mediante pedidos de informes al Poder Judicial, Ministerio Público, IPS y Contraloría General, con el objetivo de verificar que todos los postulantes cumplan los requisitos constitucionales y legales antes de emitir su dictamen.

Suspendieron las audiencias mientras esperan más informes

La comisión decidió, además de suspender la última ronda de audiencias públicas prevista inicialmente para esta semana, debido a que aún aguarda informes de distintas instituciones que podrían derivar en nuevas exclusiones de candidatos.

Una vez recibida toda la documentación, el órgano legislativo retomará las exposiciones de los postulantes restantes para el jueves 30, a las 10:00, en la sala de sesiones del Senado y deberá emitir su dictamen durante la primera quincena de agosto, para posteriormente remitir las ternas a la Cámara de Diputados, órgano encargado de elegir al próximo contralor y subcontralor general de la República.