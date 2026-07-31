Caja Municipal de Jubilaciones informa que “está atravesando una coyuntura de iliquidez”

En respuesta al requerimiento de la Cámara de Diputados, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, Venancio Díaz Escobar indicó que los intendentes están en mora y debido a eso no se cumple a cabalidad con el pago a los jubilados.

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Informó que actualmente la deuda que tienen las municipalidades con la Caja de Jubilaciones asciende a los G. 18.739 millones y debido a eso, “están atravesando por una coyuntura de iliquidez”.

Díaz Escobar explicó que los montos se dividen en tres conceptos principales: Transferencia normal G. 7.704 millones, Aporte patronal/personal G. 8.538 millones y la Morosidad en las cuotas de los acuerdos bilaterales es de G. 2.497 millones.

Manifestó además que debido, a la morosidad, no pueden pagar con normalidad a los 2.510 jubilados y pensionados con los que cuenta la institución.

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A la fecha se necesitan G. 4.055 millones para completar de pagar todo el monto del mes de mayo, además se adeudan G. 7.637 millones por todo el mes de junio, y en días más adeudarán todo el mes de julio.

Dijo además que están bajo la supervisión técnica de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones en el marco de una “severa austeridad y racionalización de gastos”.

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Díaz Escobar informó a los parlamentarios que se suspendieron las erogaciones no esenciales, como gastos de protocolo, reuniones y eventos. Además, se congelaron los nuevos nombramientos y contrataciones y la suspensión absoluta de remuneraciones extraordinarias y bonificaciones adicionales.

En su informe, presentó también un plan de trabajo que supuestamente están llevando adelante para garantizar el cumplimiento de haberes con los beneficiarios.

Investigado por presunto cobro irregular

Lo que no dijo Venancio Díaz Escobar es que él, junto a varios miembros del Consejo de Administración, está vinculado en una investigación fiscal por el presunto cobro irregular de bonificaciones y remuneraciones extraordinarias.

Tampoco informó que, desde octubre del 2024, mediante diferentes artimañas jurídicas, se atornilla en el cargo y no llama a una elección para elegir a las nuevas autoridades del Consejo de Administración.

Además, nada dijo sobre los reiterados amparos presentados por los jubilados municipales ante la justicia, desesperados por querer cobrar sus haberes.

Los jubilados municipales también desde hace varios meses se manifiestan para solicitar a Santiago Peña una intervención en la institución; sin embargo, el mandatario ningunea el pedido de los adultos mayores y sostiene al cuestionado Consejo de Administración a cargo del dinero de los jubilados.