Concejal de Asunción presidirá el Tribunal Electoral del PLRA

Fue electo como nuevo presidente del Tribunal Electoral Independiente del PLRA el concejal saliente de Asunción Félix Ayala (Nuevo Liberalismo) y como vicepresidenta fue electa Norma Girala (Frente Radical).

En el cargo de Secretario fue electo Ever Barrios (Nuevo Liberalismo) y como miembros fueron designados Rafael Rojas (consenso) y Patricio Melul (dionisista).

De esta manera el Nuevo Liberalismo, liderado por el gobernador de Central y aspirante presidencial, Ricardo Estigarribia, mantiene la hegemonía en la agrupación.

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En exclusiva a ABC Digital, el concejal Félix Ayala dijo que la función general del TEI es organizar, fiscalizar, controlar y llevar adelante las elecciones internas del año que viene, a fines del 2027, con miras a las elecciones generales del 2028.

Indicó que las internas partidarias deberían realizarse entre noviembre y diciembre del año que viene, dependiendo de la convocatoria del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

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Agregó que, paralelamente a eso, el TEI también se encarga, con los nuevos estatutos, de elaborar y trabajar respecto al padrón, y eso implica a los afiliados.

Las afiliaciones serán prioridad

“Entonces nosotros, después de las elecciones municipales, estaremos abocados al tema afiliación”, explicó.

Agregó que en los próximos 15 días, las dos tareas pendientes son el relevamiento del corte administrativo y la elaboración del nuevo reglamento interno del TEI.

Añadió que entre sus planes también está modernizar y digitalizar los trámites o abrir una “ventana 24-7″ para eventuales reclamos de los candidatos. Subrayó que no hay tribunales regionales y que los dirigentes se ven forzados a llegar hasta la ciudad capital para hacer sus reclamos.

Subrayó que el PLRA actualmente se encuentra enfocado en ganar la mayor cantidad de municipios.

Recordó que en Asunción, el partido acompaña a Soledad Núñez.

“Pero en cuanto a la función del Tribunal Electoral Independiente, va a ser pos-municipales el trabajo pesado”, finalizó.