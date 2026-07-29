¿PLRA alista expulsiones post-municipales?

Según el estatuto del PLRA, tanto el Tribunal de Conducta como el Tribunal Electoral Independiente se componen por cinco miembros titulares y cinco suplentes.

El sector mayoritario (Nuevo Liberalismo, liderado por Ricardo Estigarribia) se lleva dos lugares; las dos minorías (Frente Radical de Ever Villalba y Diálogo Azul de Dionisio Amarilla) un lugar cada uno y el quinto se elige por consenso.

En este contexto, el Directorio del PLRA resolvió elegir a los nuevos miembros de sus tribunales. El Tribunal Electoral Independiente se encargará de las internas de las próximas elecciones generales con miras al 2028.

Sin embargo, el Tribunal de Conducta ya se alista para juzgar las denuncias contra candidatos y operadores acusados de trabajar para otras fuerzas políticas, principalmente “Yo Creo”, liderado por Miguel Prieto.

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Dicho órgano juzgador se caracterizó en períodos anteriores por mantener como afiliados liberales a numerosos políticos, ex ministros y ex intendentes condenados por corrupción así como a colaboradores del cartismo.

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De esta manera el presidente del PLRA puso a consideración las dos listas conformadas por consenso. No hubo debate y la aprobación fue casi automática. Estos son los nombres:

Miembros del Tribunal Electoral Independiente (TEI)

Dionisistas: Fue electo Patricio Alberto Melul Herrera Marecos (titular) y Domingo Antonio Ocampos Pérez (suplente). Este último era funcionario de la Contraloría y precandidato a intendente de Fernando de la Mora.

Frente Radical: Fue electa la jueza destituida Norma Ivonne Girala Diez (titular) y Félix Alcides Salinas Sarabia (suplente).

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Nuevo Liberalismo: Fueron electos el concejal saliente de Asunción Félix Manuel Ayala y el abogado de la comuna de Fernando de la Mora Ever Gabriel Barrios Segovia como titulares. Oscar P. Cabral y Antonio Paredes Zaracho son los suplentes.

De Consenso: José Rafael Rojas

Miembros del Tribunal de Conducta

Dionisista: La hermana de Dionisio Amarilla, Elianne Amarilla Guirland, fue electa miembro titular y Carolina Ferreira de Gorostiaga es su suplente. Esta última fue una polémica asesora de Dionisio Amarilla en el Congreso, liberada de marcar horario en el Senado.

Frente Radical: Cynthia Elizabeth Maciel Méndez (titular) y Luis Ramón Brítez Samudio (suplente).

Nuevo Liberalismo: Mirian Celeste Medina Aguilera y Luis Alberto Meza (titulares) y Gloria Rodríguez Espinola y Victor Hugo Franco González (suplentes).

De consenso: Edgar Eligio Villalba Riquelme