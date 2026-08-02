Prieto promete salud los 365 días, advierte que la ANR lo quiere apresar y que el PLRA alista un “Efrainazo 2.0″

Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este, líder de Yo Creo y aspirante presidencial del 2028, advirtió a la ciudadanía que el Partido Colorado busca meterlo preso para impugnar su candidatura en el marco de uno de sus numerosos procesos judiciales. Dijo que la fecha prevista es el 31 de agosto.

“En una candidatura mano a mano vamos a ganar la Presidencia de la República y estoy seguro de que también este sistema y el candidato del Partido Colorado lo saben”, sentenció en un video en sus redes sociales acompañado por el concejal departamental de Alto Paraná, Aldo Barrios.

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Sostuvo que por ello el oficialismo amenaza a ministros de la Corte, a jueces, y fiscales porque este sector “quiere de alguna manera frenar mi candidatura a través de una impugnación judicial”.

Sostuvo que esa inhabilitación judicial viene de la mano de una prisión preventiva domiciliaria o una prisión. “Yo no le tengo miedo a la cárcel, no le tengo miedo al juicio y no le tengo miedo a este sistema judicial manipulado por políticos”, aseveró.

Promete romper el sometimiento político sobre la Justicia

No obstante, prometió que de llegar al poder romperá este sistema en busca de liberar a los jueces, fiscales y ministros de la “garra” de estos políticos.

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“Quiero que la gente sea consciente de que el 31 de agosto no es un tema judicial, es algo político y quieren intervenir en el sistema electoral paraguayo y frenar mi llegada a la presidencia de la República usando como garrote a la justicia paraguaya”, sostuvo.

Prieto actualmente es candidato N° 1 a la concejalía de Ciudad del Este por Yo Creo.

Días atrás, se informó que Prieto también había contratado al exdiputado colorado Óscar Tuma como su defensor, lo que generó todo tipo de reacciones entre los oficialistas.

Atención y medicamentos, todo el año

Prieto también subió a sus redes sociales el discurso en su gira por Capitán Meza, Itapúa.

Ante los asistentes prometió que en su gobierno, los 365 días del año, durante cinco años, “un solo paraguayo no va a estar sin ser atendido en su ciudad y no va a salir del hospital sin tener medicamentos, que los médicos, los policías y los profesores van a cobrar bien”.

También prometió cambiar la política que obliga a los departamentos que más producen a enviar sus recaudaciones a los políticos de la capital sin recibir inversiones. Sostuvo que lo que Itapúa produzca, se quedará en Itapúa.

Agregó que quienes más lo votan son colorados y que por ello el oficialismo lo busca apresar.

“Efrainazo 2.0″, ¿Qué quiso decir?

Por otra parte, días atrás, entrevistado en la Unión AM, Miguel Prieto dijo que sectores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) lo desafían a una interna presidencial para volver a entregar el poder en las elecciones generales del 2028.

“Yo creo que hay sectores del Partido Liberal interesados, que quieren hacer las internas porque creo que quieren llevar adelante un Efrainazo 2.0, que es ganar las internas dentro del Partido Liberal y después entregarle en bandeja al Partido Colorado en el 2028, yo creo que a eso es lo que están apuntando”, aseveró Prieto.

Fue en alusión a Efraín Alegre, candidato presidencial del PLRA en 2013, 2018 y 2023 quien siempre acusaba a todos sus rivales opositores de ser traidores y serviles al cartismo.

Prieto sostuvo que no puede ser más sutil en sus expresiones porque en el PLRA “ya están enojados, ya están ofendidos, ¿qué más puedo hacer?, ya están enojados, si yo les digo vamos a hacer esto, se enojan; me callo, se enojan; aparezco acá, se enojan; entonces sigamos”, finalizó.