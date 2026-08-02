Prieto apoya a liberal en Capiatá, pero el voto opositor sigue dividido

La candidata a la intendencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en Capiatá, Benita Jara Cañiza, recibió formalmente el apoyo del Partido Yo Creo y firmó una alianza electoral con la agrupación de la Tercera Fuerza.

Jara Cañiza fue la primera mujer en ocupar el cargo de intendenta municipal de Capiatá, durante el periodo 1991–1996.

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​El acuerdo fue refrendado por Daniel Fleitas, coordinador departamental en Central del partido liderado por Miguel Prieto, junto a candidatos a concejales municipales de la agrupación en Capiatá

Dicho distrito es el cuarto más poblado del país y es el segundo más poblado del departamento Central. Durante años fue feudo del exsenador y dirigente deportivo Erico Galeano (ANR, HC), preso y condenado por lavado de dinero del narcotráfico.

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Actualmente la administración municipal está a cargo de la intendenta saliente Laura Gamarra (ANR, HC), quien busca la reelección.

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Alianza rechaza medición

En Capiatá otra fuerza política opositora también disputa la intendencia y recientemente informó al PLRA que rechazaba someter la candidatura a una medición por encuesta.

Se trata de la alianza Unidos por Capiatá, cuyo candidato a intendente es el activista Nicolás Oviedo, referente del Partido Patria Querida (PPQ). Apoyan dicha alianza los partidos Cruzada Nacional, liderado por Payo Cubas; el Partido Participación Ciudadana (PPC), que lidera la senadora Esperanza Martínez; el Partido Revolucionario Febrerista (PRF) y el Partido Unámonos.

“Ante las propuestas de someter nuevamente la candidatura a mecanismos de medición, la Mesa Coordinadora ha resuelto ratificar la decisión adoptada y mantener la candidatura del Ing. Nicolás Oviedo, respetando plenamente los acuerdos establecidos entre las organizaciones que conforman la Alianza", señalaron en un comunicado.